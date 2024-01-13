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https://sputnikarabic.ae/20240113/لقطة-طريفة-خلال-تدريب-منتخب-مصر-في-ساحل-العاج-استعدادا-لـأمم-أفريقيا-فيديو-1084944574.html
لقطة "طريفة" خلال تدريب منتخب مصر في ساحل العاج استعدادا لـ"أمم أفريقيا"... فيديو
لقطة "طريفة" خلال تدريب منتخب مصر في ساحل العاج استعدادا لـ"أمم أفريقيا"... فيديو
واجه لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم موقفا طريفا في أثناء التدريب في ساحل العاج، استعداداً لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T09:21+0000
2024-01-13T09:21+0000
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وأظهرت اللقطة لاعبي منتخب "الفراعنة" وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وهم يساعدون بعضهم في حمل المرمى لوضعه في المكان المناسب داخل الملعب.وانتاب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الضحك، إلى جانب بعض زملائه بسبب هذه المواقف الطريفة التي تحدث داخل القارة السمراء، وسط حالة من السعادة بين أفراد الفريق.وعلّق الاتحاد المصري لكرة القدم على هذه اللقطة، وغرد قائلا: "‏روح واحدة.. هدف واحد".ويقع المنتخب المصري، وهو الأكثر فوزاً باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير/كانون الثاني، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.
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رياضة, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, الأخبار, نادي الفيديو
رياضة, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, الأخبار, نادي الفيديو

لقطة "طريفة" خلال تدريب منتخب مصر في ساحل العاج استعدادا لـ"أمم أفريقيا"... فيديو

09:21 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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واجه لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم موقفا طريفا في أثناء التدريب في ساحل العاج، استعداداً لخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأظهرت اللقطة لاعبي منتخب "الفراعنة" وأعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وهم يساعدون بعضهم في حمل المرمى لوضعه في المكان المناسب داخل الملعب.
وانتاب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الضحك، إلى جانب بعض زملائه بسبب هذه المواقف الطريفة التي تحدث داخل القارة السمراء، وسط حالة من السعادة بين أفراد الفريق.
وعلّق الاتحاد المصري لكرة القدم على هذه اللقطة، وغرد قائلا: "‏روح واحدة.. هدف واحد".
ويقع المنتخب المصري، وهو الأكثر فوزاً باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال فترة من 13 يناير/كانون الثاني، حتى 11 فبراير/ شباط المقبل.
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