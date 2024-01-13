https://sputnikarabic.ae/20240113/مستشار-أوكراني-سابق-روسيا-دمرت-مطارات-في-أوكرانيا-بضربات-صاروخية-1084959860.html
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الضربات الصاروخية الروسية أدت إلى تدمير مدارج الطائرات والمجمعات الصناعية العسكرية في... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T19:35+0000
2024-01-13T19:35+0000
2024-01-13T19:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الروس يضربون الآن بشكل فردي، على وجه التحديد، إنهم يدمرون مدارج الطائرات، ويدمرون مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ويضربون محطات فرعية، وهذا يعني أنه يتم تدمير البنية التحتية".وقال سوسكين: "لماذا الكذب؟ كيف يمكن أن تنمو إذا رحل الملايين من الناس، ودُمرت عشرات الآلاف من الشركات؟ أين نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلادكم؟".وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240113/محلل-بريطاني-يتوقع-شل-الجيش-الروسي-لحركة-المسيرات-الأوكرانية-على-نطاق-واسع-1084951133.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الضربات الصاروخية الروسية أدت إلى تدمير مدارج الطائرات والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الروس يضربون الآن بشكل فردي، على وجه التحديد، إنهم يدمرون مدارج الطائرات، ويدمرون مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ويضربون محطات فرعية، وهذا يعني أنه يتم تدمير البنية التحتية".
وأشار سوسكين إلى أن تقارير المسؤولين الأوكرانيين حول "النمو الهائل" لاقتصاد البلاد تبدو مضحكة.
وقال سوسكين: "لماذا الكذب؟ كيف يمكن أن تنمو إذا رحل الملايين من الناس، ودُمرت عشرات الآلاف من الشركات؟ أين نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلادكم؟".
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية
في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.