عربي
https://sputnikarabic.ae/20240113/مستشار-أوكراني-سابق-روسيا-دمرت-مطارات-في-أوكرانيا-بضربات-صاروخية-1084959860.html
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الضربات الصاروخية الروسية أدت إلى تدمير مدارج الطائرات والمجمعات الصناعية العسكرية في... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T19:35+0000
2024-01-13T19:35+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_dec397d1efbd774591ae4127da801a24.jpg
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الروس يضربون الآن بشكل فردي، على وجه التحديد، إنهم يدمرون مدارج الطائرات، ويدمرون مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ويضربون محطات فرعية، وهذا يعني أنه يتم تدمير البنية التحتية".وقال سوسكين: "لماذا الكذب؟ كيف يمكن أن تنمو إذا رحل الملايين من الناس، ودُمرت عشرات الآلاف من الشركات؟ أين نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلادكم؟".وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240113/محلل-بريطاني-يتوقع-شل-الجيش-الروسي-لحركة-المسيرات-الأوكرانية-على-نطاق-واسع-1084951133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65a02724b4354849691dc03d3f38b720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار أوكراني سابق: روسيا دمرت مطارات في أوكرانيا بضربات صاروخية

19:35 GMT 13.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الضربات الصاروخية الروسية أدت إلى تدمير مدارج الطائرات والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "الروس يضربون الآن بشكل فردي، على وجه التحديد، إنهم يدمرون مدارج الطائرات، ويدمرون مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ويضربون محطات فرعية، وهذا يعني أنه يتم تدمير البنية التحتية".

وأشار سوسكين إلى أن تقارير المسؤولين الأوكرانيين حول "النمو الهائل" لاقتصاد البلاد تبدو مضحكة.

وقال سوسكين: "لماذا الكذب؟ كيف يمكن أن تنمو إذا رحل الملايين من الناس، ودُمرت عشرات الآلاف من الشركات؟ أين نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلادكم؟".
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
محلل بريطاني يتوقع شل الجيش الروسي لحركة المسيرات الأوكرانية على نطاق واسع
13:36 GMT
وبدأت القوات المسلحة الروسية بضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي أكدت السلطات الروسية، أن المخابرات الأوكرانية تقف خلفه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ"الأكاذيب".. فيديو وصور12:47 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала