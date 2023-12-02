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وزارة الدفاع: القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الروسية-تنفذ-27-ضربة-على-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل-1083679954.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
وزارة الدفاع: القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 27 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف عسكرية في... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T09:28+0000
2023-12-02T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة ما بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية وقواعد الوقود".وبحسب وزارة الدفاع: "تم ضرب نقاط انتشار الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".وقالت الدفاع: "ثماني طائرات معادية ومروحية واحدة، من بينها خمس طائرات "ميغ-29"، واثنتان من طراز "سو-27"، وواحدة من طراز "سو-25"، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي خلال أسبوع".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك صدت ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف أكثر من 880 عسكريًا ودبابة وست مركبات مدرعة خلال الأسبوع.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مشاهد-لإصابات-مباشرة-نفذتها-المسيرات-الروسية-ضد-أفراد-ومواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1083678814.html
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روسيا

وزارة الدفاع: القوات الروسية نفذت 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية خلال أسبوع

09:28 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 02.12.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 27 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف عسكرية في أوكرانيا.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة ما بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية وقواعد الوقود".
وبحسب وزارة الدفاع: "تم ضرب نقاط انتشار الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".
وقالت الدفاع: "ثماني طائرات معادية ومروحية واحدة، من بينها خمس طائرات "ميغ-29"، واثنتان من طراز "سو-27"، وواحدة من طراز "سو-25"، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي خلال أسبوع".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك صدت ثلاث هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت كييف أكثر من 880 عسكريًا ودبابة وست مركبات مدرعة خلال الأسبوع.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لإصابات مباشرة نفذتها المسيرات الروسية ضد أفراد ومواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
09:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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