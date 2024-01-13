https://sputnikarabic.ae/20240113/مصدر-مصري-مسؤول-ينفي-وجود-تنسيق-مع-إسرائيل-بشأن-تدابير-أمنية-جديدة-على-محور-فيلادلفيا-1084952170.html

مصدر مصري مسؤول ينفي وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا

مصدر مصري مسؤول ينفي وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا

ردت مصر، اليوم السبت، على "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي، بشأن محور فيلادلفيا". 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T14:26+0000

2024-01-13T14:26+0000

2024-01-13T14:26+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101481/94/1014819428_0:212:4725:2870_1920x0_80_0_0_ee6f834f4298987b7ab62c0e733b2778.jpg

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية، عن "مصدر مسؤول نفيه ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي، بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا"، دون المزيد من التفاصيل.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل اقترحت على القاهرة تركيب أجهزة استشعار ومراقبة على طول محور فيلادلفيا، بين مصر وقطاع غزة.وذكرت تقارير نقلا عن مسؤولين مصريين، أن إسرائيل اقترحت على مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا، الذي تزعم أن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.وبحسب التقارير، فإن إسرائيل طلبت من مصر أيضا السماح لها بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة لمراقبة المحور.وأضافت التقارير، بحسب المسؤولين المصريين، أن القاهرة ردت بأنها ستدرس المقترح الإسرائيلي بشأن أجهزة الاستشعار، لكنها رفضت السماح لتل أبيب بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المحور لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادة مصر.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد في وقت سابق، على ضرورة أن يخضع محور فيلادلفيا لسيطرة إسرائيل لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.ونفت مصر، في وقت سابق، صحة ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم إلى محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ نحو 14 كيلومترا.ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا، ما يستوجب الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر قبل تنفيذ أية أعمال عسكرية في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20231230/نتنياهو-يجب-أن-يكون-محور-فيلادلفيا-تحت-سيطرتنا-1084587182.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/ليبرمان-مليون-و500-ألف-من-سكان-غزة-سيغادرون-إلى-سيناء-وعلينا-السيطرة-على-محور-فيلادلفيا-1084537124.html

مصر

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس