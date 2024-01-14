https://sputnikarabic.ae/20240114/الآلاف-يتظاهرون-في-واشنطن-ولندن-ضمن-يوم-التحرك-العالمي-للمطالبة-بوقف-الحرب-في-غزة-فيديو-1084963156.html

الآلاف يتظاهرون في واشنطن ولندن ضمن "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف الحرب في غزة.. فيديو

الآلاف يتظاهرون في واشنطن ولندن ضمن "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف الحرب في غزة.. فيديو

شهدت عواصم عدة، بما في ذلك واشنطن ولندن، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المؤيدين للفلسطينيين، في إطار فعاليات "يوم التحرك العالمي"، مطالبين بوقف فوري لإطلاق... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T01:46+0000

2024-01-14T01:46+0000

2024-01-14T01:46+0000

لندن

واشنطن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

طوفان الأقصى

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في العاصمة الأمريكية واشنطن، جابت مسيرة ضخمة الشوارع، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا مطالبين بوقف إطلاق النار.كما ألقى بعض الأمريكيين الفلسطينيين الضوء على مأساة أقاربهم في غزة وحثوا الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنهاء الدعم لإسرائيل.وفي لندن، شارك نحو 1700 شرطي في تأمين المسيرة التي هي السابعة من نوعها منذ بداية النزاع في غزة. وعبّر المتظاهرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين، مطالبين بوقف الحرب وإنهاء الدعم البريطاني لإسرائيل.ورفعوا شعارات تدعو لحقوق الشعب الفلسطيني وتعبر عن الاستياء من تحالف بريطانيا مع إسرائيل، خاصة بعد الضربات الجوية التي نفذتها في اليمن.أكدت الشرطة للمتظاهرين أهمية الالتزام بالقوانين وحذرت من أن أي تجاوز عمداً سيؤدي إلى الاعتقال. وطلبت من المشاركين الالتزام بالمسار المحدد وانتهاء المسيرة في الموعد المحدد.يأتي يوم التحرك العالمي في إطار جهود منظمات وحملات فلسطينية في بريطانيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالهجمات الإسرائيلية في غزة، والذي يوافق مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا بلا هوادة.الحرب الإسرائيلية على القطاع خلفت أكثر من 23843 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.

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لندن, واشنطن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, طوفان الأقصى