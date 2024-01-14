https://sputnikarabic.ae/20240114/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-100-يوم-من-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084962688.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
يوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا بلا هوادة. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T00:52+0000
2024-01-14T00:52+0000
2024-01-14T00:52+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. 100 يوم من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
يتبع
يوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا بلا هوادة.
الحرب الإسرائيلية على القطاع خلفت أكثر من 23843 قتيلا فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يزيد عن 60 ألف آخرين وأكثر من 7 آلاف مفقود، إلى جانب تدمير شامل لمعظم القطاع.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت أمس السبت، إن الماء والغذاء تحول إلى إحدى أدوات الحرب
التي يتم استخدامها في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن أزمة غزة هي كارثة إنسانية من صنع البشر، مشيرة إلى أن القطاع يكمل غدا 100 يوم من الكارثة التي جعلت الفلسطينيين يواجهون الموت والدمار والتهجير.
وكشفت الوكالة، في وقت سابق، أن الحرب التي دخلت شهرها الرابع تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع، بينهم 1.4 مليون نسمة داخل مقرات الأونروا.