https://sputnikarabic.ae/20240114/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-أشخاص-تسللوا-من-لبنان-1084966543.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص تسللوا من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص تسللوا من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنوده قتلوا أربعة أشخاص تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس (في الجولان السوري المحتل) في وقت متأخر من ليل السبت. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:11+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".وأضاف "اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من تصفية المخربين الأربعة".كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال الاشتباك قامت قواته بتنفيذ قصف مدفعي وآخر بقذائف هاون نحو المنطقة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مرارا من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل.
https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-بعد-أن-قاتلنا-في-غزة-سنعرف-كيف-نفعل-ذلك-في-لبنان-1084866782.html
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لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 أشخاص تسللوا من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن جنوده قتلوا أربعة أشخاص تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس (في الجولان السوري المحتل) في وقت متأخر من ليل السبت.
وقال
الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في وقت سابق الليلة الماضية، اصطدمت قوة لجيش الدفاع كانت تهم بدورية في منطقة جبل روس (هار دوف) مع خلية مخربين تسللوا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "اشتبكت القوة مع المخربين وتمكنت من تصفية المخربين الأربعة".
كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال الاشتباك قامت قواته بتنفيذ قصف مدفعي وآخر بقذائف هاون نحو المنطقة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، مرارا من أن أي تفجير واسع النطاق للوضع في جنوب البلاد سيقود المنطقة إلى انفجار شامل
.