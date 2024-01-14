https://sputnikarabic.ae/20240114/السودان-يتهم-إيغاد-بالتآمر-عليه-بعد-دعوة-حميدتي-لقمتها-الطارئة-1084968148.html
السودان يتهم "إيغاد" بالتآمر عليه بعد دعوة حميدتي لقمتها الطارئة
السودان يتهم "إيغاد" بالتآمر عليه بعد دعوة حميدتي لقمتها الطارئة
انتقدت وزارة الخارجية السودانية، الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، بسبب دعوتها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحضور القمة... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:52+0000
2024-01-14T08:52+0000
2024-01-14T08:52+0000
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واتهمت الوزارة السودانية، في بيان، مساء أمس السبت، "إيغاد" بالتحول إلى أداة للتآمر على السودان وشعبه، حسب تعبيرها.وقالت الخارجية السودانية إن "خيارات السودان تظل مفتوحة تجاه "إيغاد" في ظل إصرارها على التنكر لنظامها الأساسي ومقتضى القانون الدولي".وأضافت الخارجية السودانية: "هذه السابقة المشينة لن تؤدي فقط إلى تدمير مصداقية "إيغاد" كمنظمة إقليمية، لأنها لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء".وكانت "إيغاد" قد دعت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي)، إلى قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث النزاع السوداني.ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان، يوم أمس السبت، حضور القمة، بينما أعلن دقلو موافقته على تلبية الدعوة الأفريقية.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مجلس-السيادة-السوداني-يعلن-رفضه-عقد-قمة-جديدة-للـإيغاد-قبل-تنفيذ-مخرجات-القمة-السابقة-بشأن-السلام-1084950003.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/قائد-الدعم-السريع-يؤكد-استعداده-للمشاركة-في-القمة-الاستثنائية-لـالإيغاد-لإنهاء-الحرب-في-السودان-1084951474.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أفريقيا, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أفريقيا, الأخبار
السودان يتهم "إيغاد" بالتآمر عليه بعد دعوة حميدتي لقمتها الطارئة
انتقدت وزارة الخارجية السودانية، الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، بسبب دعوتها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لحضور القمة التي تعتزم عقدها في العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الخميس المقبل.
واتهمت الوزارة السودانية، في بيان
، مساء أمس السبت، "إيغاد" بالتحول إلى أداة للتآمر على السودان وشعبه، حسب تعبيرها.
وقالت الخارجية السودانية إن "خيارات السودان تظل مفتوحة تجاه "إيغاد" في ظل إصرارها على التنكر لنظامها الأساسي ومقتضى القانون الدولي".
وأضافت الخارجية السودانية: "هذه السابقة المشينة لن تؤدي فقط إلى تدمير مصداقية "إيغاد
" كمنظمة إقليمية، لأنها لا تحترم وثائقها ونظمها الأساسية وتعمل على تقويض سيادة الدول الأعضاء".
وكانت "إيغاد" قد دعت رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو(حميدتي)، إلى قمة تستضيفها أوغندا في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث النزاع السوداني.
ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان، يوم أمس السبت، حضور القمة، بينما أعلن دقلو موافقته
على تلبية الدعوة الأفريقية.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين.