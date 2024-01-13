https://sputnikarabic.ae/20240113/مجلس-السيادة-السوداني-يعلن-رفضه-عقد-قمة-جديدة-للـإيغاد-قبل-تنفيذ-مخرجات-القمة-السابقة-بشأن-السلام-1084950003.html

مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام

مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام

أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه "ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لمناقشة أمر السودان، قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة". 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T13:10+0000

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وأشار المجلس، في بيان، إلى تلقيه دعوة من "إيغاد" لحضور قمة في أوغندا، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة ما يدور في السودان، بالإضافة إلى مشكلة الصومال، مؤكدا أن "ما يدور في السودان شأن داخلي.. وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".وقال إنه "تعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيغاد للوصول إلى سلام في السودان، إلا أن الإيغاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء، الذي دعت له الإيغاد بتاريخ 28 ديسمبر(كانون الأول) 2024، بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية".وصرحت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لوقف العمليات عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي إلى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة، منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.واتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989، وحتى سقوطه في أبريل 2019.واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو "نظام الإخوان"، وحدة السودان أرضا وشعبا، المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني، بحسب البيان.واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من "تقدم" (تحالف القوى المدنية)، وأكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني، لتعقد الاجتماعات، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20240111/روسيا-تدعو-أطراف-الصراع-في-السودان-إلى-وقف-إطلاق-النار-1084886318.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي