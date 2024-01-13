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https://sputnikarabic.ae/20240113/مجلس-السيادة-السوداني-يعلن-رفضه-عقد-قمة-جديدة-للـإيغاد-قبل-تنفيذ-مخرجات-القمة-السابقة-بشأن-السلام-1084950003.html
مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام
مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام
أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه "ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لمناقشة أمر السودان، قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة". 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T13:10+0000
2024-01-13T13:10+0000
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وأشار المجلس، في بيان، إلى تلقيه دعوة من "إيغاد" لحضور قمة في أوغندا، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة ما يدور في السودان، بالإضافة إلى مشكلة الصومال، مؤكدا أن "ما يدور في السودان شأن داخلي.. وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".وقال إنه "تعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيغاد للوصول إلى سلام في السودان، إلا أن الإيغاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء، الذي دعت له الإيغاد بتاريخ 28 ديسمبر(كانون الأول) 2024، بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية".وصرحت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لوقف العمليات عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي إلى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة، منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.واتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989، وحتى سقوطه في أبريل 2019.واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو "نظام الإخوان"، وحدة السودان أرضا وشعبا، المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني، بحسب البيان.واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من "تقدم" (تحالف القوى المدنية)، وأكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني، لتعقد الاجتماعات، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/روسيا-تدعو-أطراف-الصراع-في-السودان-إلى-وقف-إطلاق-النار-1084886318.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, المجلس السيادي في السودان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس السيادة السوداني يعلن رفضه عقد قمة جديدة للـ"إيغاد" قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة بشأن السلام

13:10 GMT 13.01.2024
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن مجلس السيادة السوداني، أنه "ليس هناك ما يستوجب عقد قمة للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لمناقشة أمر السودان، قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة".
وأشار المجلس، في بيان، إلى تلقيه دعوة من "إيغاد" لحضور قمة في أوغندا، في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة ما يدور في السودان، بالإضافة إلى مشكلة الصومال، مؤكدا أن "ما يدور في السودان شأن داخلي.. وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".
وقال إنه "تعاطى بإيجابية مع كل المبادرات وبشكل خاص جهود الإيغاد للوصول إلى سلام في السودان، إلا أن الإيغاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد ولم تقدم تبريرًا مقنعًا لإلغاء اللقاء، الذي دعت له الإيغاد بتاريخ 28 ديسمبر(كانون الأول) 2024، بحجة أن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية".
معارك في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
© AFP 2023أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
© AFP 2023الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
© AFP 2023تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
© AP Photo / Marwan Aliالدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marwan Ali
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
© AFP 2023أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
1/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
2/10
© AFP 2023
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة.
3/10
© AFP 2023
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023 ، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
4/10
© AFP 2023
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
5/10
© AFP 2023
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين.
6/10
© AFP 2023
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
7/10
© AP Photo / Marwan Ali
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
8/10
© AFP 2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين.
9/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
10/10
© AP Photo / Marwan Ali
شوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء الخرطوم ، السودان ، السبت 15 أبريل 2023
وصرحت قوات الدعم السريع، يوم الثلاثاء الماضي، بالاستعداد لوقف العمليات عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي إلى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لرصد الانتهاكات في جميع أنحاء السودان.
وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة، منذ منتصف أبريل/ نيسان العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
واتفق الجانبان على الحكم المدني للسودان في مرحلة ما بعد الحرب، والذي ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع التعهد بحلّ نظام الـ30 من يونيو، والذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 1989، وحتى سقوطه في أبريل 2019.
واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية وإخضاعه للسلطة المدنية، إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو "نظام الإخوان"، وحدة السودان أرضا وشعبا، المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات، إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني، تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني، بحسب البيان.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
11 يناير, 14:37 GMT
واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.
ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من "تقدم" (تحالف القوى المدنية)، وأكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني، لتعقد الاجتماعات، يوم الاثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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