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https://sputnikarabic.ae/20240114/بوتين-قوة-روسيا-تتعاظم-على-جميع-الأصعدة-1084974025.html
بوتين: قوة روسيا تتعاظم على جميع الأصعدة
بوتين: قوة روسيا تتعاظم على جميع الأصعدة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوة روسيا تتعزز في المجالات كافة، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T12:16+0000
2024-01-14T12:16+0000
روسيا
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وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "نحن نعزز الدولة في جميع النواحي، وأولها الاقتصاد".وأضاف بوتين: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. لقد احتلينا المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم"، واشار إلى أن هذه الاقتصادات هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وروسيا.ووفقا للرئيس بوتين، لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، في المقام الأول في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى.وأكد الرئيس بوتين، بالقول: "نحن نفعل ذلك، وبشكل عام ننجح في ذلك. لدينا ما نتدرب عليه، ولكن لدينا أيضًا ما نفخر به".
https://sputnikarabic.ae/20240114/رجل-أعمال-ألماني-ينادي-باستقالة-شولتس-بسبب-تفوق-روسيا-رغم-العقوبات-1084965391.html
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بوتين: قوة روسيا تتعاظم على جميع الأصعدة

12:16 GMT 14.01.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوة روسيا تتعزز في المجالات كافة، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.
وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "نحن نعزز الدولة في جميع النواحي، وأولها الاقتصاد".
وأضاف بوتين: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. لقد احتلينا المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم"، واشار إلى أن هذه الاقتصادات هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وروسيا.
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ووفقا للرئيس بوتين، لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، في المقام الأول في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى.
وأكد الرئيس بوتين، بالقول: "نحن نفعل ذلك، وبشكل عام ننجح في ذلك. لدينا ما نتدرب عليه، ولكن لدينا أيضًا ما نفخر به".
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