https://sputnikarabic.ae/20240114/دراسة-تكشف-تأثير-الوقت-المدرك-على-العلاج-البدني-1084981141.html
دراسة تكشف تأثير الوقت المدرك على العلاج البدني
دراسة تكشف تأثير الوقت المدرك على العلاج البدني
أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الوقت المدرك يمكن أن يسرع أو يبطئ الشفاء الجسدي، مما يشير إلى وجود علاقة قوية بين العقل والوضع الصحي للجسم. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T16:02+0000
2024-01-14T16:02+0000
2024-01-14T16:02+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وأشارت الدراسة التي تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" إلى أن الوقت المتصور له تأثير كبير على الوقت الفعلي الذي يستغرقه شفاء الجروح الجسدية، وفقًا لبحث جديد أجراه علماء النفس في جامعة هارفارد بيتر أونغل وإلين لانجر.وتتحدى دراستهم، التي أجريت الشهر الماضي، المعتقدات التقليدية حول التأثيرات النفسية على الصحة البدنية، وتوصلت إلى نتائج تؤكد وجود تأثيرات نفسية أوسع على الصحة الجسدية.وتم توثيق الجروح على أنها تلتئم بشكل أسرع عندما يعتقد المشاركون أن المزيد من الوقت قد مر. وبالمثل، ثبت أن عملية الشفاء كانت أبطأ عندما كان يُعتقد أن وقتًا أقل قد مر. كان الوقت الفعلي المنقضي هو نفسه في ظل الظروف الثلاثة.كما توصلت الدراسة الحالية على أن الصحة النفسية تؤثر أيضا على العاطفة (الإجهادات والالتهابات واضطرابات المناعة)، والسلوك (مثل المعتقدات التي تعزز التصرفات الصحية).
https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يوضحون-النتائج-الكارثية-المنبثقة-عن-سيناريو-انقراض-الأسماك-1084974181.html
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علوم, الصحة
دراسة تكشف تأثير الوقت المدرك على العلاج البدني
أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن الوقت المدرك يمكن أن يسرع أو يبطئ الشفاء الجسدي، مما يشير إلى وجود علاقة قوية بين العقل والوضع الصحي للجسم.
وأشارت الدراسة التي تم نشرها في مجلة "ساينس تيك دايلي" إلى أن الوقت المتصور له تأثير كبير على الوقت الفعلي الذي يستغرقه شفاء الجروح الجسدية، وفقًا لبحث جديد أجراه علماء النفس في جامعة هارفارد بيتر أونغل وإلين لانجر.
وتتحدى دراستهم، التي أجريت الشهر الماضي، المعتقدات التقليدية حول التأثيرات النفسية على الصحة البدنية، وتوصلت إلى نتائج تؤكد وجود تأثيرات نفسية أوسع على الصحة الجسدية.
لإكمال دراستهم، استخدم المؤلفون إجراءً موحدًا لإصابة المتطوعين بجروح طفيفة. وتمت بعد ذلك معالجة الوقت المدرك في المختبر، حيث أكمل كل مشارك في الدراسة ثلاثة شروط تجريبية: الوقت البطيء (نصف الوقت الحقيقي)، والوقت العادي (الوقت الحقيقي)، والوقت السريع (ضعف في الوقت الحقيقي).
وتم توثيق الجروح على أنها تلتئم بشكل أسرع عندما يعتقد المشاركون أن المزيد من الوقت قد مر. وبالمثل، ثبت أن عملية الشفاء كانت أبطأ عندما كان يُعتقد أن وقتًا أقل قد مر. كان الوقت الفعلي المنقضي هو نفسه في ظل الظروف الثلاثة.
ويجري المزيد من الأبحاث لفهم الآليات الأساسية والآثار الأوسع لهذه النتائج بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، تقدم الدراسة حجة مقنعة لدمج فكرة "وحدة" العقل والجسم بشكل كامل في الاستفسارات اللاحقة حول التأثيرات الصحية للعقل والجسم. وعلى وجه الخصوص، يتم حث الباحثين على النظر في مجموعة واسعة من التأثيرات النفسية على الصحة البدنية.
كما توصلت الدراسة الحالية على أن الصحة النفسية تؤثر أيضا على العاطفة (الإجهادات والالتهابات واضطرابات المناعة)، والسلوك (مثل المعتقدات التي تعزز التصرفات الصحية).