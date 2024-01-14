https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يوضحون-النتائج-الكارثية-المنبثقة-عن-سيناريو-انقراض-الأسماك-1084974181.html
علماء يوضحون النتائج الكارثية المنبثقة عن سيناريو انقراض الأسماك
علماء يوضحون النتائج الكارثية المنبثقة عن سيناريو انقراض الأسماك
تغطي المحيطات والبحار الضخمة معظم سطح كوكبنا، فبالإضافة إلى حجمها، فإنها مليئة بالحياة، بدءًا من التنوع المذهل للنباتات والميكروبات والديدان والمرجان وسرطان... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T12:34+0000
2024-01-14T12:34+0000
2024-01-14T12:34+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084974328_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b4f52c18f9203f4824d0e589424d68d9.jpg
تمتلئ المحيطات والبحار بالأسماك، لدرجة أنها تشكل ثاني أكبر كمية من الكربون (المادة التي تشكل الكائنات الحية في المملكة الحيوانية بأكملها)، وفقا لدراسة نشرها مجموعة من الباحثين على موقع "ساينس أليرت".يتفاعل معظم الناس مع المحيط فقط على الشاطئ أو في القارب، لذلك قد يكون من الصعب معرفة عدد الأسماك الموجودة بالفعل. لكن المحيط يعج بها، من سطحه إلى أعماقه.السمك كغذاءتؤدي الأسماك أدوارًا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات، وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء - بما في ذلك البشر.في النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة، وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجمًا والمخلوقات الأخرى.وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.تحافظ الأسماك على بيئاتهاالأسماك هي أيضًا أكثر من مجرد طعام، فعندما تبحث الأسماك نفسها عن الطعام، يمكنها إنشاء ظروف مهمة للكائنات الحية الأخرى والحفاظ عليها، وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تتحكم الأسماك التي تأكل النباتات في نمو الطحالب عن طريق رعيها باستمرار.ومن دون مساعدة هذه الحيوانات العاشبة، أو الأسماك التي تأكل النباتات، ستنمو الطحالب بسرعة وتخنق المرجان، وتقتله فعليًا.ومن دون الأسماك، ستفقد الأرض تدريجيًا شواطئها الرملية البيضاء الجميلة، وستمتلئ النظم البيئية للشعاب المرجانية بالطحالب، ولن يجد الكثير من الناس الطعام، وسيفقدون بعضًا من أكثر المخلوقات الرائعة على هذا الكوكب.
https://sputnikarabic.ae/20240114/لغز-كوني-كبير-علماء-يعثرون-على-حلقة-ضخمة-من-المجرات-في-الفضاء-1084965930.html
https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يكشفون-عن-فوائد-جمة-لحليب-الأبقار-ويحذرون-من-أحد-أنواعه-1084967142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0e/1084974328_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bf3228714c69a2c3fb91e5926216ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء يوضحون النتائج الكارثية المنبثقة عن سيناريو انقراض الأسماك
تغطي المحيطات والبحار الضخمة معظم سطح كوكبنا، فبالإضافة إلى حجمها، فإنها مليئة بالحياة، بدءًا من التنوع المذهل للنباتات والميكروبات والديدان والمرجان وسرطان البحر إلى الحبار والحيتان وحتى الأسماك.
تمتلئ المحيطات والبحار بالأسماك، لدرجة أنها تشكل ثاني أكبر كمية من الكربون (المادة التي تشكل الكائنات الحية في المملكة الحيوانية بأكملها)، وفقا لدراسة نشرها مجموعة من الباحثين على موقع "ساينس أليرت".
يتفاعل معظم الناس مع المحيط فقط على الشاطئ أو في القارب، لذلك قد يكون من الصعب معرفة عدد الأسماك الموجودة بالفعل. لكن المحيط يعج بها
، من سطحه إلى أعماقه.
تؤدي هذه الأسماك جميع أنواع الأدوار في أنظمتها البيئية التي تدعم حياة الكائنات الحية الأخرى من حولها، وإذا اختفت يومًا ما، فسيبدو المحيط مختلفًا تمامًا.
تؤدي الأسماك أدوارًا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات، وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء - بما في ذلك البشر.
في النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة، وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجمًا والمخلوقات الأخرى.
وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.
يعتمد البشر أيضًا على الأسماك كمصدر للغذاء. تعد الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية الأخرى مصدرًا مهمًا للبروتين لنحو 3 مليارات شخص. لقد كان البشر يأكلون ويتبعون الأسماك في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين.
تحافظ الأسماك على بيئاتها
الأسماك هي أيضًا أكثر من مجرد طعام، فعندما تبحث الأسماك نفسها عن الطعام، يمكنها إنشاء ظروف مهمة للكائنات الحية الأخرى والحفاظ عليها، وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تتحكم الأسماك التي تأكل النباتات في نمو الطحالب عن طريق رعيها باستمرار.
ومن دون مساعدة هذه الحيوانات العاشبة، أو الأسماك التي تأكل النباتات، ستنمو الطحالب بسرعة وتخنق المرجان، وتقتله فعليًا.
هناك أحد انواع الأسماك العاشبة، وهو السمك الببغائي، يتغذى مباشرة على الشعاب المرجانية. في البداية، قد يبدو هذا سيئًا بالنسبة للشعاب المرجانية، لكن الرعي الذي تقوم به الأسماك الببغائية يمكن أن يزيد في الواقع معدل نمو مستعمرة المرجان.
ومن دون الأسماك، ستفقد الأرض تدريجيًا شواطئها الرملية البيضاء الجميلة، وستمتلئ النظم البيئية للشعاب المرجانية بالطحالب، ولن يجد الكثير من الناس الطعام، وسيفقدون بعضًا من أكثر المخلوقات الرائعة على هذا الكوكب.