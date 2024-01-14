https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يوضحون-النتائج-الكارثية-المنبثقة-عن-سيناريو-انقراض-الأسماك-1084974181.html

علماء يوضحون النتائج الكارثية المنبثقة عن سيناريو انقراض الأسماك

علماء يوضحون النتائج الكارثية المنبثقة عن سيناريو انقراض الأسماك

تغطي المحيطات والبحار الضخمة معظم سطح كوكبنا، فبالإضافة إلى حجمها، فإنها مليئة بالحياة، بدءًا من التنوع المذهل للنباتات والميكروبات والديدان والمرجان وسرطان... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T12:34+0000

2024-01-14T12:34+0000

2024-01-14T12:34+0000

مجتمع

علوم

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تمتلئ المحيطات والبحار بالأسماك، لدرجة أنها تشكل ثاني أكبر كمية من الكربون (المادة التي تشكل الكائنات الحية في المملكة الحيوانية بأكملها)، وفقا لدراسة نشرها مجموعة من الباحثين على موقع "ساينس أليرت".يتفاعل معظم الناس مع المحيط فقط على الشاطئ أو في القارب، لذلك قد يكون من الصعب معرفة عدد الأسماك الموجودة بالفعل. لكن المحيط يعج بها، من سطحه إلى أعماقه.السمك كغذاءتؤدي الأسماك أدوارًا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات، وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء - بما في ذلك البشر.في النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة، وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجمًا والمخلوقات الأخرى.وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.تحافظ الأسماك على بيئاتهاالأسماك هي أيضًا أكثر من مجرد طعام، فعندما تبحث الأسماك نفسها عن الطعام، يمكنها إنشاء ظروف مهمة للكائنات الحية الأخرى والحفاظ عليها، وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تتحكم الأسماك التي تأكل النباتات في نمو الطحالب عن طريق رعيها باستمرار.ومن دون مساعدة هذه الحيوانات العاشبة، أو الأسماك التي تأكل النباتات، ستنمو الطحالب بسرعة وتخنق المرجان، وتقتله فعليًا.ومن دون الأسماك، ستفقد الأرض تدريجيًا شواطئها الرملية البيضاء الجميلة، وستمتلئ النظم البيئية للشعاب المرجانية بالطحالب، ولن يجد الكثير من الناس الطعام، وسيفقدون بعضًا من أكثر المخلوقات الرائعة على هذا الكوكب.

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