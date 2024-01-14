https://sputnikarabic.ae/20240114/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-تأمين-حرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-لن-يتحقق-إلا-باستعادة-الدولة-1084978883.html

رئيس مجلس القيادة اليمني: تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر لن يتحقق إلا باستعادة الدولة

رئيس مجلس القيادة اليمني: تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر لن يتحقق إلا باستعادة الدولة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، "تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T14:25+0000

2024-01-14T14:25+0000

2024-01-14T14:25+0000

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وخلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، أكد العليمي، أن "تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته وسلامة أراضيه وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب إلى بلدنا، ومياهنا الإقليمية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية - "سبأ".وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-أنصار-الله-لديها-الكثير-من-المفاجآت-لأمريكا-وبريطانيا-1084947381.html

https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-اليد-الطولى-في-البحرين-الأحمر-والعربي-هي-لليمن-1084943777.html

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