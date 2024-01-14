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صواريخ تضرب القاعدة الأمريكية في "كونيكو" والجيش الأمريكي يقصف مواقع لحلفاء الجيش السوري- عاجل
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استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ
استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، اليوم الأحد، بأن القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:12+0000
2024-01-14T18:52+0000
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وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة. القاهرة - سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
https://sputnikarabic.ae/20240114/أنصار-الله-تعلن-عن-قصف-أمريكي-بريطاني-جديد-استهدف-جبل-جدع-في-محافظة-الحديدة-1084983877.html
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أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم, العالم العربي

استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ

18:12 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 18:52 GMT 14.01.2024)
CC0 / Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center / القاعدة الأمريكية السابقة في المغرب
القاعدة الأمريكية السابقة في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
CC0 / Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center /
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أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، اليوم الأحد، بأن القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ.
وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".
وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
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17:55 GMT
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
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