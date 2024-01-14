https://sputnikarabic.ae/20240114/استهداف-قاعدة-أمريكية-بريف-دير-الزور-شرق-سوريا-بثلاثة-صواريخ-1084987346.html
استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ
استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، اليوم الأحد، بأن القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:12+0000
2024-01-14T18:12+0000
2024-01-14T18:52+0000
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وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".وأعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء في سوريا، بطائرات مسيرة. القاهرة - سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة، قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".
https://sputnikarabic.ae/20240114/أنصار-الله-تعلن-عن-قصف-أمريكي-بريطاني-جديد-استهدف-جبل-جدع-في-محافظة-الحديدة-1084983877.html
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أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القواعد الأمريكية, العالم, العالم العربي
استهداف قاعدة أمريكية في قرية خراب الجير بريف دير الزور شرق سوريا بثلاثة صواريخ
18:12 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 18:52 GMT 14.01.2024)
أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا، اليوم الأحد، بأن القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ.
وأوضح المراسل: "الصواريخ أصابت الحقل وألسنة اللهب ارتفعت من الجهة الجنوبية للحقل".
وتتخذ القوات الأميركية المنتشرة في الجزيرة السورية من حقول النفط والغاز السورية قواعد ومقرات لها حيث تقوم بسرقة ونهب الثروات المعدنية السورية وتهريبها إلى العراق.
وأعلنت فصائل عراقية مسلحة تحت مسمى "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في حقل العمر والقرية الخضراء
في سوريا، بطائرات مسيرة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الفصائل في بيان، الأحد، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي بالعراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بالطائرات المسيرة،
قاعدتين الاحتلال الأمريكي في حقل العمر، والقرية الخضراء بالعمق السوري".