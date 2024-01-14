https://sputnikarabic.ae/20240114/عودة-قوية-لأندر-الحشرات-المنقرضة-منذ-عقود-طويلة-صور-وفيديو-1084986741.html

عودة قوية لأندر الحشرات المنقرضة منذ عقود طويلة... صور وفيديو

عودة قوية لأندر الحشرات المنقرضة منذ عقود طويلة... صور وفيديو

أكد العلماء بقيادة، بيج هاوث عالم الحشرات في سان دييغو، إعادة اكتشاف 20 إلى 30 نوعا من "جراد البحر" في البرية، في عام 2001 بعد أن انقرضت لمدة 80 عامًا، وهي... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T18:08+0000

2024-01-14T18:08+0000

2024-01-14T18:08+0000

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دعت حديقة حيوان سان دييغو الزوار لرؤية هذه الحشرات الأسترالية غير العادية التي تتحدى الانقراض شخصيًا، والتي هي عرضة لأحداث الطقس الكارثية والانهيارات الأرضية، هرم الكرة ليس مكانًا آمنًا للأنواع المهددة بالانقراض.يوجد هنا نوع واحد فقط من نباتات الغذاء من أجل الحشرات العصي العاشبة، حيث يتم خنق هذه الشجيرات بواسطة كرمة غازية، والتي لا يمكن إزالتها بالكامل لأنها تمسك التربة على المنحدرات بجذورها.وقال بيج هاوث: "إن جلب ضيوفنا على مقربة من هذا النوع النادر والمبدع هو وسيلة رائعة لرفع الوعي بالحيوانات الأقل شهرة التي تدير العالم"."من نواح كثيرة التلقيح، والتحلل، والافتراس، وببساطة كغذاء للحيوانات الأخرى - تجعل اللافقاريات الحياة ممكنة لنا جميعًا"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.حشرات جراد البحر كانت تتجمع ذات مرة على فروع التين في خليج موريتون وأشجار الشاي الصوفية، من منزلهم في جزيرة الاسم نفسه، قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، لكن حشرة العصا ذات الحجم اليدوي أثبتت أنها وجبتها المثالية الفئران التي غزت في عام 1918.تلتهم أيضًا المزيد من الأنواع المحلية حتى لم تعد موجودة في الجزيرة، بما في ذلك خمسة طيور ونباتين و12 من اللافقاريات الأخرى.

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علوم, الحشرات, منوعات