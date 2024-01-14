https://sputnikarabic.ae/20240114/مقتل-طفلين-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-محافظة-رام-الله-والبيرة-1084990546.html
مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة
مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة
قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T23:34+0000
2024-01-14T23:34+0000
2024-01-14T23:34+0000
العالم العربي
رام الله
مقتل فلسطينيين
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978263_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1772ba6df1ad6d9ab01f8f77961903a5.jpg
القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان (17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978263_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_21c694b187298006b3b1a13a60a9827c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, رام الله, مقتل فلسطينيين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, رام الله, مقتل فلسطينيين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة
قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان
(17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".
ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.