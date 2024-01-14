https://sputnikarabic.ae/20240114/مقتل-طفلين-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-محافظة-رام-الله-والبيرة-1084990546.html

مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة

مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T23:34+0000

2024-01-14T23:34+0000

2024-01-14T23:34+0000

العالم العربي

رام الله

مقتل فلسطينيين

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0d/1081978263_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_1772ba6df1ad6d9ab01f8f77961903a5.jpg

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان (17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, رام الله, مقتل فلسطينيين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى