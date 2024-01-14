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https://sputnikarabic.ae/20240114/مقتل-طفلين-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-محافظة-رام-الله-والبيرة-1084990546.html
مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة
مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة
قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T23:34+0000
2024-01-14T23:34+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان (17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20240114/بعد-100-يوم-من-الحرب-في-غزة-مقتل-112-صحفيا-خلال-القصف-الإسرائيلي-على-القطاع-1084990437.html
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العالم العربي, رام الله, مقتل فلسطينيين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, رام الله, مقتل فلسطينيين, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

مقتل طفلين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال محافظة رام الله والبيرة

23:34 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، "مقتل الفتى سليمان كنعان (17 عاما)، وقتل الفتى خالد حميدات (16 عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لمقتلهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله".
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
بعد 100 يوم من الحرب في غزة.. مقتل 112 صحفيا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع
22:04 GMT
ومع إعلان مقتل كنعان وحميدات، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في الضفة الغربية إلى خمسة قتلى، حيث قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية مقتل الشابين أحمد جبارين، وجلال جبارين، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب سعير، شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
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