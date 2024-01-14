https://sputnikarabic.ae/20240114/وزير-الخارجية-الصيني-من-الضروري-تجنب-صب-الزيت-على-النار-في-الوضع-المتوتر-أصلا-في-البحر-الأحمر-1084975623.html

وزير الخارجية الصيني: من الضروري تجنب صب الزيت على النار في الوضع المتوتر أصلا في البحر الأحمر

وزير الخارجية الصيني: من الضروري تجنب صب الزيت على النار في الوضع المتوتر أصلا في البحر الأحمر

شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن البحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة ويجب وقف الهجمات ضد السفن والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الوزير الصيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، سامح شكري، في القاهرة: "يتصاعد التوتر في البحر الأحمر مؤخرا ونولي اهتماما بالغًا لذلك. البحر الأحمر ممر دولي مهم للبضائع والطاقة، وندعو إلى وقف الهجمات ضد السفن المدنية والحفاظ انسيابية سلاسل الإمداد والإنتاج ونظام التجارة الدولي".من جانيه، حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصيني، وانغ يي، من أن "توسيع رقعة الصراع في البحر الأحمر والمنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة"، داعيا إلى "ضرورة معالجة الجذور الأساسية للمشكلة من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".وقصفت طائرات حربية أمريكية وبريطانية، يوم أمس السبت، مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد ساعات من استهداف أمريكي وبريطاني أيضا بثلاث غارات لقاعدة "الديلمي" الجوية شمالي صنعاء.وفي سياق متصل، أكدت مصر والصين، في بيان مشترك لهما، اليوم الأحد، على هامش زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنهما "يتابعان عن كثب التطورات في البحر الأحمر، وتركزان على ضمان سلامة وأمن الملاحة".وأضاف البيان أن "البلدان أعربا عن قلقهما إزاء اتساع نطاق الصراع في المنطقة"، مؤكدين على أهمية توحيد الجهود لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزير الخارجية، وانغ يي، سيزور دول أفريقية عدة، بينها مصر وتونس، خلال الفترة من 13 إلى 18 يناير الجاري.وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن "عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي، سيزور مصر وتونس وتوغو وكوت ديفوار، في الفترة من 13 إلى 18 يناير 2024".

https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html

https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-إيراني-كبير-أمريكا-ستغرق-في-البحر-الأحمر-كما-غرق-فرعون-في-النيل-1084943131.html

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