https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html
الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة
الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة
علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على شن أمريكا هجوما، فجر اليوم الجمعة، على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ردا على استهدافها للسفن في... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T14:18+0000
2024-01-12T14:18+0000
2024-01-12T14:19+0000
أنصار الله
الصين
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في البحر الأحمر، وتدعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس لمنع تصاعد النزاع".وتابعت نينغ مؤكدة أن "البحر الأحمر يعد شريانا مهما للتجارة العالمية في السلع والطاقة، وتدعو بكين الأطراف المعنية إلى لعب دور بناء ومسؤول في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر، بما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرة أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعما لإسرائيل، بحسب قولها.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الضربات-الأمريكية-على-قدرات-أنصار-الله-والردود-المتوقعة-1084918820.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-بايدن-وسوناك-شنا-عدوانا-على-اليمن-لاحتياجات-انتخابية-1084916312.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
أنصار الله, الصين, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة
14:18 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 14:19 GMT 12.01.2024)
علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على شن أمريكا هجوما، فجر اليوم الجمعة، على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ردا على استهدافها للسفن في البحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
، إن "الصين تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في البحر الأحمر، وتدعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس لمنع تصاعد النزاع".
وتابعت نينغ مؤكدة أن "البحر الأحمر يعد شريانا مهما للتجارة العالمية في السلع والطاقة، وتدعو بكين الأطراف المعنية إلى لعب دور بناء ومسؤول في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر، بما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".
وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
(وزارة الدفاع) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرة أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعما لإسرائيل، بحسب قولها.
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا
شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.