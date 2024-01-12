https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html

الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة

الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة

علّقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على شن أمريكا هجوما، فجر اليوم الجمعة، على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، ردا على استهدافها للسفن في... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T14:18+0000

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "الصين تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوتر في البحر الأحمر، وتدعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس لمنع تصاعد النزاع".وتابعت نينغ مؤكدة أن "البحر الأحمر يعد شريانا مهما للتجارة العالمية في السلع والطاقة، وتدعو بكين الأطراف المعنية إلى لعب دور بناء ومسؤول في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر، بما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع) أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرة أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعما لإسرائيل، بحسب قولها.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الضربات-الأمريكية-على-قدرات-أنصار-الله-والردود-المتوقعة-1084918820.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-بايدن-وسوناك-شنا-عدوانا-على-اليمن-لاحتياجات-انتخابية-1084916312.html

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