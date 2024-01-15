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https://sputnikarabic.ae/20240115/أيقونة-البحار-أكبر-سفينة-سياحية-في-العالم-تستعد-للانطلاق-1084994637.html
"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق
"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق
أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق
2024-01-15T14:44+0000
2024-01-15T14:44+0000
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خلال التجارب البحرية، تم اختبار الخصائص التشغيلية المختلفة للسفينة وأنظمة السفينة، بما في ذلك معدات الملاحة وأنظمة السلامة والسرعة القصوى للبطانة وقدرتها على المناورة.بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال في حوض بناء السفن، سيتم تسليم "أيقونة البحار" إلى العميل "شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" (Royal Caribbean International). ومن المقرر أن تتم الرحلة البحرية الأولى على متن السفينة في يناير/ كانون الثاني الجاري.اقرأ أيضا - ما الذي نعرفه عن سفينة "أيقونة البحار"، وماذا سيضم داخل السفينة؟وقد تم الترحيب بسفينة "أيقونة البحار" وسط ضجة كبيرة جوًا وأرضًا وبحرًا، وهي الأولى من نوعها التي جمع كل ما تتميز العطلة بتشكيلة شاملة من الأشياء المفضلة في المستوى الأول والمستوى التالي لكل أنواع العائلات والمصطافين. وفي إجازات مدتها 7 ليالٍ في منطقة البحر الكاريبي، يمكن للمغامرين تجربة أبرز المعالم مثل ستة منزلقات مائية قياسية، وملاذ للبالغين فقط، وسبعة حمامات سباحة، وأول حي مصمم للعائلات الشابة، وأكثر من 40 طريقة لتناول الطعام والشراب والترفيه؛ وأكثر.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العرض الأول للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار" التي وصلت ميناء ميامي.
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أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار
أكبر سفينة سياحية في العالم أيقونة البحار

"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق

14:44 GMT 15.01.2024
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أكملت أكبر سفينة سياحية في العالم "أيقونة البحار" (Icon of the Seas)، التي يتم بناؤها في حوض بناء السفن الفنلندي لشركة "ماير توركو"، تجاربها البحرية بنجاح، حسبما أفاد ممثلو الشركة.
خلال التجارب البحرية، تم اختبار الخصائص التشغيلية المختلفة للسفينة وأنظمة السفينة، بما في ذلك معدات الملاحة وأنظمة السلامة والسرعة القصوى للبطانة وقدرتها على المناورة.
بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال في حوض بناء السفن، سيتم تسليم "أيقونة البحار" إلى العميل "شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" (Royal Caribbean International). ومن المقرر أن تتم الرحلة البحرية الأولى على متن السفينة في يناير/ كانون الثاني الجاري.
اقرأ أيضا - ما الذي نعرفه عن سفينة "أيقونة البحار"، وماذا سيضم داخل السفينة؟
وقد تم الترحيب بسفينة "أيقونة البحار" وسط ضجة كبيرة جوًا وأرضًا وبحرًا، وهي الأولى من نوعها التي جمع كل ما تتميز العطلة بتشكيلة شاملة من الأشياء المفضلة في المستوى الأول والمستوى التالي لكل أنواع العائلات والمصطافين. وفي إجازات مدتها 7 ليالٍ في منطقة البحر الكاريبي، يمكن للمغامرين تجربة أبرز المعالم مثل ستة منزلقات مائية قياسية، وملاذ للبالغين فقط، وسبعة حمامات سباحة، وأول حي مصمم للعائلات الشابة، وأكثر من 40 طريقة لتناول الطعام والشراب والترفيه؛ وأكثر.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العرض الأول للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار" التي وصلت ميناء ميامي.
© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

وصول سفينة &quot;أيقونة البحار&quot; من شركة &quot;رويال كاريبيان إنترناشيونال&quot; إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

تلعب رئيسة الأركان أليسون هابل مع كلبها روفر، الذي يعيش على متن السفينة والمعروف باسم "كبير ضباط الكلاب"، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لافتتاحها رحلة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

تلعب رئيسة الأركان أليسون هابل مع كلبها روفر، الذي يعيش على متن السفينة والمعروف باسم &quot;كبير ضباط الكلاب&quot;، خلال العرض الأول للصحفيين لـ&quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لافتتاحها رحلة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

تلعب رئيسة الأركان أليسون هابل مع كلبها روفر، الذي يعيش على متن السفينة والمعروف باسم "كبير ضباط الكلاب"، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لافتتاحها رحلة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

رجل معلق فوق المياه المفتوحة قبالة جانب السفينة بينما يتدرب العمال على مسار الحبال على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

رجل معلق فوق المياه المفتوحة قبالة جانب السفينة بينما يتدرب العمال على مسار الحبال على متن سفينة &quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال العرض الأول للصحفيين لـ&quot;أيقونة البحار&quot;، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rebecca Blackwell

رجل معلق فوق المياه المفتوحة قبالة جانب السفينة بينما يتدرب العمال على مسار الحبال على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

يهتم الموظفون بمدخل المنزلقات المائية، المغلق بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال العرض الأول المخصص للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

يهتم الموظفون بمدخل المنزلقات المائية، المغلق بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال العرض الأول المخصص للصحفيين لسفينة &quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

يهتم الموظفون بمدخل المنزلقات المائية، المغلق بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال العرض الأول المخصص للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

وصول سفينة &quot;أيقونة البحار&quot; من شركة &quot;رويال كاريبيان إنترناشيونال&quot; إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

يمكن رؤية منطقة من الغرف والمحلات التجارية يطلق عليها اسم سنترال بارك من السطح العلوي على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

يمكن رؤية منطقة من الغرف والمحلات التجارية يطلق عليها اسم سنترال بارك من السطح العلوي على متن سفينة &quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

يمكن رؤية منطقة من الغرف والمحلات التجارية يطلق عليها اسم سنترال بارك من السطح العلوي على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

يتطلع الموظفون نحو أفق ميامي من على ظهر سفينة Icon of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024

يتطلع الموظفون نحو أفق ميامي من على ظهر سفينة Icon of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024 - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

يتطلع الموظفون نحو أفق ميامي من على ظهر سفينة Icon of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024

© AP Photo / Rebecca Blackwell

يستريح الناس في منطقة AquaDome في "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي في ميامي، 11 يناير 2024

يستريح الناس في منطقة AquaDome في &quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي في ميامي، 11 يناير 2024 - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

يستريح الناس في منطقة AquaDome في "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي في ميامي، 11 يناير 2024

© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

وصول سفينة &quot;أيقونة البحار&quot; من شركة &quot;رويال كاريبيان إنترناشيونال&quot; إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / Royal Caribbean International

وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.

© AP Photo / Rebecca Blackwell

الموظفون والزوار يسيرون في منطقة "رويال بروميناد" (Royal Promenade) على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024

الموظفون والزوار يسيرون في منطقة &quot;رويال بروميناد&quot; (Royal Promenade) على متن سفينة &quot;أيقونة البحار&quot;، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024 - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

الموظفون والزوار يسيرون في منطقة "رويال بروميناد" (Royal Promenade) على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024

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