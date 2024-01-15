"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
تلعب رئيسة الأركان أليسون هابل مع كلبها روفر، الذي يعيش على متن السفينة والمعروف باسم "كبير ضباط الكلاب"، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لافتتاحها رحلة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
تلعب رئيسة الأركان أليسون هابل مع كلبها روفر، الذي يعيش على متن السفينة والمعروف باسم "كبير ضباط الكلاب"، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لافتتاحها رحلة عامة في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
رجل معلق فوق المياه المفتوحة قبالة جانب السفينة بينما يتدرب العمال على مسار الحبال على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
رجل معلق فوق المياه المفتوحة قبالة جانب السفينة بينما يتدرب العمال على مسار الحبال على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال العرض الأول للصحفيين لـ"أيقونة البحار"، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
يهتم الموظفون بمدخل المنزلقات المائية، المغلق بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال العرض الأول المخصص للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
يهتم الموظفون بمدخل المنزلقات المائية، المغلق بسبب سوء الأحوال الجوية، خلال العرض الأول المخصص للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
يمكن رؤية منطقة من الغرف والمحلات التجارية يطلق عليها اسم سنترال بارك من السطح العلوي على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
يمكن رؤية منطقة من الغرف والمحلات التجارية يطلق عليها اسم سنترال بارك من السطح العلوي على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024.
يتطلع الموظفون نحو أفق ميامي من على ظهر سفينة Icon of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024
يتطلع الموظفون نحو أفق ميامي من على ظهر سفينة Icon of the Seas، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024
يستريح الناس في منطقة AquaDome في "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي في ميامي، 11 يناير 2024
يستريح الناس في منطقة AquaDome في "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي في ميامي، 11 يناير 2024
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
وصول سفينة "أيقونة البحار" من شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" إلى ميامي للمرة الأولى قبل ظهورها الرسمي لأول مرة في 27 يناير، 15 يناير 2024.
الموظفون والزوار يسيرون في منطقة "رويال بروميناد" (Royal Promenade) على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024
الموظفون والزوار يسيرون في منطقة "رويال بروميناد" (Royal Promenade) على متن سفينة "أيقونة البحار"، أكبر سفينة سياحية في العالم، خلال معاينة اليوم الإعلامي بينما تستعد لرحلتها العامة الافتتاحية في وقت لاحق من هذا الشهر، في ميناء ميامي، 11 يناير 2024