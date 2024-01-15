https://sputnikarabic.ae/20240115/أيقونة-البحار-أكبر-سفينة-سياحية-في-العالم-تستعد-للانطلاق-1084994637.html

"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق

"أيقونة البحار"... أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق

أكبر سفينة سياحية في العالم تستعد للانطلاق

2024-01-15T14:44+0000

2024-01-15T14:44+0000

2024-01-15T14:44+0000

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خلال التجارب البحرية، تم اختبار الخصائص التشغيلية المختلفة للسفينة وأنظمة السفينة، بما في ذلك معدات الملاحة وأنظمة السلامة والسرعة القصوى للبطانة وقدرتها على المناورة.بمجرد الانتهاء من جميع الأعمال في حوض بناء السفن، سيتم تسليم "أيقونة البحار" إلى العميل "شركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال" (Royal Caribbean International). ومن المقرر أن تتم الرحلة البحرية الأولى على متن السفينة في يناير/ كانون الثاني الجاري.اقرأ أيضا - ما الذي نعرفه عن سفينة "أيقونة البحار"، وماذا سيضم داخل السفينة؟وقد تم الترحيب بسفينة "أيقونة البحار" وسط ضجة كبيرة جوًا وأرضًا وبحرًا، وهي الأولى من نوعها التي جمع كل ما تتميز العطلة بتشكيلة شاملة من الأشياء المفضلة في المستوى الأول والمستوى التالي لكل أنواع العائلات والمصطافين. وفي إجازات مدتها 7 ليالٍ في منطقة البحر الكاريبي، يمكن للمغامرين تجربة أبرز المعالم مثل ستة منزلقات مائية قياسية، وملاذ للبالغين فقط، وسبعة حمامات سباحة، وأول حي مصمم للعائلات الشابة، وأكثر من 40 طريقة لتناول الطعام والشراب والترفيه؛ وأكثر.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من العرض الأول للصحفيين لسفينة "أيقونة البحار" التي وصلت ميناء ميامي.

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