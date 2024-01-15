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https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-جندية-خلال-تبادل-إطلاق-النار-عند-الحدود-المصرية-1085028100.html
الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة خلال تبادل إطلاق النار عند الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة خلال تبادل إطلاق النار عند الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة جندية بجروح خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T23:25+0000
2024-01-15T23:32+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد حادث حادث بالقرب من نيتسانا على الحدود مع مصر، خلال تبادل لإطلاق النار، أصيبت جندية في الجيش الإسرائيلي بطريقة طفيفة وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 20 شخصا من بينهم مسلحون تسللوا من مصر إلى المنطقة الحدودية بهدف تهريب المخدرات.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".من جانبه، أفاد مصدر أمني مصري، أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن: "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".
https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-المصرية-تحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-الإسرائيلية-1085027296.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي: إصابة مجندة خلال تبادل إطلاق النار عند الحدود المصرية

23:25 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 23:32 GMT 15.01.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة جندية بجروح خلال تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد حادث حادث بالقرب من نيتسانا على الحدود مع مصر، خلال تبادل لإطلاق النار، أصيبت جندية في الجيش الإسرائيلي بطريقة طفيفة وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
اشتباكات خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
22:10 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 20 شخصا من بينهم مسلحون تسللوا من مصر إلى المنطقة الحدودية بهدف تهريب المخدرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".
من جانبه، أفاد مصدر أمني مصري، أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن: "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".
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