https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-المصرية-تحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-الإسرائيلية-1085027296.html
اشتباكات خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
اشتباكات خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
أفاد مصدر أمني مصري، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن: "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 20 شخصا من بينهم مسلحون تسللوا من مصر إلى المنطقة الحدودية بهدف تهريب المخدرات.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20231215/مقاتلات-إسرائيلية-تهاجم-مواقع-لـحماس-بالقرب-من-الحدود-المصرية-1084144543.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
اشتباكات خلال إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
22:10 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 22:31 GMT 15.01.2024)
أفاد مصدر أمني مصري، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وقال المصدر
لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية أن: "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".
15 ديسمبر 2023, 12:14 GMT
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف نحو 20 شخصا من بينهم مسلحون تسللوا من مصر إلى المنطقة الحدودية بهدف تهريب المخدرات.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات".