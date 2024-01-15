https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-استهداف-مواقع-في-أربيل-شمالي-العراق-1085026619.html
الحرس الثوري الإيراني يقصف أماكن تجمع "قيادات ومسؤولين إرهابيين" في الأراضي السورية
الحرس الثوري الإيراني يقصف أماكن تجمع "قيادات ومسؤولين إرهابيين" في الأراضي السورية
أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية أماكن تجمع قيادات ومسؤولين إرهابيين في الأراضي السورية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T21:37+0000
2024-01-15T21:37+0000
2024-01-15T21:56+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري الإيراني
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419820_0:209:2000:1334_1920x0_80_0_0_e5c36de76dc5037ca1c6aac5e1973bc9.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أسماه البيان رقم واحد:"رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، واستشهاد عددا من مواطنينا المظلومين في كرمان وراسك، تم قصف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي جرت في إيران؛ وعلى وجه الخصوص، تم قصف تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في جزء من الأراضي السورية المحتلة وتدميرها بشكل كامل عبر عدد من الصواريخ الباليستية".وأضاف: "يؤكد الحرس الثوري الإيراني للشعب الإيراني العظيم أنه سيجد الجماعات الإرهابية الخبيثة المعادية للشعب الإيراني أينما وجدت، وسوف يعاقبهم على أفعالهم المشينة".واعتقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، 32 شخصًا مشتبهًا بهم، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله إنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم، وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".
https://sputnikarabic.ae/20240111/المخابرات-الإيرانية-تعلن-تفاصيل-جديدة-عن-العقل-المدبر-لتفجيري-كرمان-1084875405.html
https://sputnikarabic.ae/20240115/دوي-انفجارات-في-أربيل-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-محيط-القنصلية-الأمريكية-1085026033.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419820_167:0:1946:1334_1920x0_80_0_0_4ca47ab97c0fa6a4901afcc15e056d58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني, العالم, العالم العربي
الحرس الثوري الإيراني يقصف أماكن تجمع "قيادات ومسؤولين إرهابيين" في الأراضي السورية
21:37 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 21:56 GMT 15.01.2024)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية أماكن تجمع قيادات ومسؤولين إرهابيين في الأراضي السورية.
طهران - سبوتنيك
. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أسماه البيان رقم واحد:"رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، واستشهاد عددا من مواطنينا المظلومين في كرمان وراسك، تم قصف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي جرت في إيران؛ وعلى وجه الخصوص، تم قصف تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] في جزء من الأراضي السورية المحتلة وتدميرها بشكل كامل عبر عدد من الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "يؤكد الحرس الثوري الإيراني للشعب الإيراني العظيم أنه سيجد الجماعات الإرهابية الخبيثة المعادية للشعب الإيراني أينما وجدت، وسوف يعاقبهم على أفعالهم المشينة".
واعتقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، 32 شخصًا مشتبهًا بهم
، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله إنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم، وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".
ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.
وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي
(المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".