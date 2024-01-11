https://sputnikarabic.ae/20240111/المخابرات-الإيرانية-تعلن-تفاصيل-جديدة-عن-العقل-المدبر-لتفجيري-كرمان-1084875405.html

المخابرات الإيرانية تعلن تفاصيل جديدة عن العقل المدبر لتفجيري كرمان

المخابرات الإيرانية تعلن تفاصيل جديدة عن العقل المدبر لتفجيري كرمان

قالت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، إن "العقل المدبر والمخطط الرئيسي لجريمة التفجيرين الإرهـابيين في كرمان، شخص طاجيكي يدعى عبد الله الطاجيكي". 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T09:37+0000

2024-01-11T09:37+0000

2024-01-11T09:37+0000

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك جاء بعد نتائج التحقيقات الدقيقة، مؤكدة "اعتقال 35 شخصًا على صلة بالتفجيرين الإرهابيين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، 32 شخصًا مشتبهًا بهم، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله إنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم، وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".

https://sputnikarabic.ae/20240108/رئيس-الأركان-الإيراني-أمريكا-تدرب-الإرهابيين-وترسلهم-إلى-بلادنا-1084803158.html

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