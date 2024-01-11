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https://sputnikarabic.ae/20240111/المخابرات-الإيرانية-تعلن-تفاصيل-جديدة-عن-العقل-المدبر-لتفجيري-كرمان-1084875405.html
المخابرات الإيرانية تعلن تفاصيل جديدة عن العقل المدبر لتفجيري كرمان
المخابرات الإيرانية تعلن تفاصيل جديدة عن العقل المدبر لتفجيري كرمان
قالت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، إن "العقل المدبر والمخطط الرئيسي لجريمة التفجيرين الإرهـابيين في كرمان، شخص طاجيكي يدعى عبد الله الطاجيكي". 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T09:37+0000
2024-01-11T09:37+0000
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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك جاء بعد نتائج التحقيقات الدقيقة، مؤكدة "اعتقال 35 شخصًا على صلة بالتفجيرين الإرهابيين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، 32 شخصًا مشتبهًا بهم، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله إنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم، وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".
https://sputnikarabic.ae/20240108/رئيس-الأركان-الإيراني-أمريكا-تدرب-الإرهابيين-وترسلهم-إلى-بلادنا-1084803158.html
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إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

المخابرات الإيرانية تعلن تفاصيل جديدة عن العقل المدبر لتفجيري كرمان

09:37 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / SARE TAJALLIجثث الضحايا الذين قتلوا في انفجارين متتاليين ضربا حشدًا يحيي الذكرى السنوية لمقتل الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، في مستشفى بمدينة كرمان في جنوب إيران
جثث الضحايا الذين قتلوا في انفجارين متتاليين ضربا حشدًا يحيي الذكرى السنوية لمقتل الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، في مستشفى بمدينة كرمان في جنوب إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / SARE TAJALLI
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قالت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، إن "العقل المدبر والمخطط الرئيسي لجريمة التفجيرين الإرهـابيين في كرمان، شخص طاجيكي يدعى عبد الله الطاجيكي".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك جاء بعد نتائج التحقيقات الدقيقة، مؤكدة "اعتقال 35 شخصًا على صلة بالتفجيرين الإرهابيين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
واعتقلت السلطات الإيرانية، الأسبوع الماضي، 32 شخصًا مشتبهًا بهم، في التفجيرات التي استهدفت محافظة كرمان.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المدعي العام في كرمان مهدي بخشي، قوله إنه "في غضون 24 ساعة بعد الحادثة، تم إلقاء القبض على جميع العملاء المتورطين في هذا التفجير الإرهابي واحتجازهم، وفي مساء يوم الحادثة، تم اكتشاف مكان صنع السترات الناسفة في أطراف كرمان، والذي كان فيها أحزمة من المفترض أن يتم استخدامها في صباح اليوم التالي".
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رئيس الأركان الإيراني: أمريكا تدرب الإرهابيين وترسلهم إلى بلادنا
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ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.
وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".
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