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https://sputnikarabic.ae/20240115/الكويت-تعتذر-عن-تنظيم-النسخة-الـ-26-لـكأس-الخليج-1085011890.html
الكويت تعتذر عن تنظيم النسخة الـ 26 لـ"كأس الخليج"
الكويت تعتذر عن تنظيم النسخة الـ 26 لـ"كأس الخليج"
اعتذرت دولة الكويت، اليوم الاثنين، عن استضافة وتنظيم الدورة القادمة من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ26. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T13:47+0000
2024-01-15T13:47+0000
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وقال موقع "السومرية نيوز" إنه من المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، غداً الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث إيجاد دولة بديلة لتنظيم البطولة.يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن سبب اعتذار الكويت عن استضافة الدورة القادمة، لكن نظام البطولة ينص على تحديد دولة بديلة في حال اعتذار البلد المستضيف لأي ظرف طارئ.ومن المنتظر أيضا أن يشهد الاجتماع تحديد أعضاء اللجان الدائمة، واعتماد محضر الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.يذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي كان قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.ويعتبر اعتذار الكويت عن تنظيم كأس الخليج ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن اعتذرت الكويت في 2016، عن تنظيم كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23".
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم

الكويت تعتذر عن تنظيم النسخة الـ 26 لـ"كأس الخليج"

13:47 GMT 15.01.2024
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHكأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
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اعتذرت دولة الكويت، اليوم الاثنين، عن استضافة وتنظيم الدورة القادمة من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ26.
وقال موقع "السومرية نيوز" إنه من المقرر أن يجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، غداً الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث إيجاد دولة بديلة لتنظيم البطولة.
يشار إلى أنه لم يتم الكشف عن سبب اعتذار الكويت عن استضافة الدورة القادمة، لكن نظام البطولة ينص على تحديد دولة بديلة في حال اعتذار البلد المستضيف لأي ظرف طارئ.
أشخاص يسيرون أمام مبنى يحمل أعلام الدول العربية على واجهته، في حي العشار بمدينة البصرة جنوب العراق في 5 يناير 2023، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الـ25 لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
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ومن المنتظر أيضا أن يشهد الاجتماع تحديد أعضاء اللجان الدائمة، واعتماد محضر الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي.
يذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي كان قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن الجمعية العمومية المنعقدة في العاصمة القطرية صدقت على استضافة الكويت "خليجي 26"، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ويعتبر اعتذار الكويت عن تنظيم كأس الخليج ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن اعتذرت الكويت في 2016، عن تنظيم كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23".
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