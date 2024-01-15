https://sputnikarabic.ae/20240115/الولايات-المتحدة-الأمريكية-وبريطانيا-تشنان-هجوما-واسع-النطاق-على-اليمن-1085006005.html
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشنان هجوما واسع النطاق على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشنان هجوما واسع النطاق على اليمن
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجومًا واسع النطاق على اليمن
2024-01-15T11:12+0000
2024-01-15T11:12+0000
2024-01-15T11:12+0000
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وأضاف المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، حول وصف التقييمات الأولية لدى البحرية الأمريكية، أن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم. وعندما رأى البحّار الثاني رفيقه يسقط في الماء، غطس للمساعدة. وكان الحادث قد وقع يوم الخميس في خليج عدن.لمزيد من التفاصيل: البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن فقدانها جنديين في البحر الأحمروكان البنتاغون قد أعلن أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وأعلنت "أنصار الله"، الجمعة الماضي، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.كما أعلنت الحركة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجومًا واسع النطاق على اليمن
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجومًا واسع النطاق على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشنان هجوما واسع النطاق على اليمن
قال مسؤولان أمريكيان إن عنصرين من البحرية الأمريكية مفقودان منذ يوم الخميس الماضي، خلال مشاركتهما في "عملية البحث عن شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى "أنصار الله" في البحر الأحمر".
وأضاف المسؤولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، حول وصف التقييمات الأولية لدى البحرية الأمريكية، أن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة
وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم. وعندما رأى البحّار الثاني رفيقه يسقط في الماء، غطس للمساعدة. وكان الحادث قد وقع يوم الخميس في خليج عدن.
وكان البنتاغون قد أعلن أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وأعلنت "أنصار الله"، الجمعة الماضي، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
كما أعلنت الحركة في بيان، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة
.