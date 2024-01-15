https://sputnikarabic.ae/20240115/ترامب-لناشطة-بيئية-عودي-إلى-حضن-أمك-فيديو-1084994439.html
ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو
ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ممازحا مجموعة من المحتجين الناشطين في مجال البيئة، والذين حاولوا مقاطعة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T07:44+0000
2024-01-15T07:44+0000
2024-01-15T07:44+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_07c82affcdc38136b0388ad07b7ba1bf.jpg
وكان ترامب يتحدث إلى أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية، حيث كان المحتجون يرددون الشعارات ضده ورفعوا لافتة مكتوب عليها "ترامب مجرم حرب".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، يوم أمس الأحد، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة.وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بالاعتبار على الساحة العالمية.وأضاف ترامب: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يفعله جيدًا هو الغش في الانتخابات. إنهم (الديمقراطيون) جيدون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون أيضًا في اضطهاد خصومهم السياسيين. ولا يمكنهم فعل أي شيء آخر".وأكد ترامب أن "هذه الحرب إن بدأت لن تكون مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لقد كانت تلك فظيعة، لكن هذه ستكون أكبر بكثير".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_198:0:1622:1068_1920x0_80_0_0_578b1717b564d7583e595f706b54ec2e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو
ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ممازحا مجموعة من المحتجين الناشطين في مجال البيئة، والذين حاولوا مقاطعة خطابه، حيث أجاب أحد المحتجات بالقول: "شكرا، ارجعي إلى حضن أمك".
وكان ترامب يتحدث إلى أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية، حيث كان المحتجون يرددون الشعارات ضده ورفعوا لافتة مكتوب عليها "ترامب مجرم حرب".
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، يوم أمس الأحد، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة.
قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".
وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بالاعتبار على الساحة العالمية.
وأضاف ترامب: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يفعله جيدًا هو الغش في الانتخابات. إنهم (الديمقراطيون) جيدون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون أيضًا في اضطهاد خصومهم السياسيين. ولا يمكنهم فعل أي شيء آخر".
وأكد ترامب أن "هذه الحرب إن بدأت لن تكون مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لقد كانت تلك فظيعة، لكن هذه ستكون أكبر بكثير".
وسبق أن صرح ترامب بأن جو بايدن قادر على بدء حرب عالمية ثالثة وتدمير أمريكا في الوقت المتبقي قبل الانتخابات الرئاسية. كما وعد باستعادة السلام على الكوكب "بالقوة" إذا تولى منصب رئيس الدولة مرة أخرى.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.