https://sputnikarabic.ae/20240115/ترامب-لناشطة-بيئية-عودي-إلى-حضن-أمك-فيديو-1084994439.html

ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو

ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ممازحا مجموعة من المحتجين الناشطين في مجال البيئة، والذين حاولوا مقاطعة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T07:44+0000

2024-01-15T07:44+0000

2024-01-15T07:44+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

نادي الفيديو

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وكان ترامب يتحدث إلى أنصاره في ولاية أيوا الأمريكية، حيث كان المحتجون يرددون الشعارات ضده ورفعوا لافتة مكتوب عليها "ترامب مجرم حرب".وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، يوم أمس الأحد، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة.وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بالاعتبار على الساحة العالمية.وأضاف ترامب: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف كيف يفعله جيدًا هو الغش في الانتخابات. إنهم (الديمقراطيون) جيدون في تزوير نتائج الانتخابات، كما أنهم بارعون أيضًا في اضطهاد خصومهم السياسيين. ولا يمكنهم فعل أي شيء آخر".وأكد ترامب أن "هذه الحرب إن بدأت لن تكون مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية. لقد كانت تلك فظيعة، لكن هذه ستكون أكبر بكثير".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240114/ترامب-يتكهن-بقرب-الحرب-العالمية-الثالثة-1084976832.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, نادي الفيديو