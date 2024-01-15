https://sputnikarabic.ae/20240115/على-الرغم-من-طلب-أوكرانيا-لها-أستراليا-ترسل-مروحيات-إلى-مكب-النفايات-1084997132.html
على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات
على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات
أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم إرسال مروحيات "إم إر إتش-90 تايبان" الأسترالية التي خرجت من الخدمة للتخلص منها، على الرغم من طلب أوكرانيا بإرسالها إليها. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T08:03+0000
2024-01-15T08:03+0000
2024-01-15T08:03+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997118_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f25e579c1f2a3020c9efdb7c86b20e45.jpg
وجاء في التقرير: "قدمت أوكرانيا طلبًا رسميًا للحصول على مروحيات "إم إر إتش-90" في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على الرغم من المشكلات الموثقة جيدًا المتعلقة بسلامتها وتشغيلها".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقف الجيش الأسترالي تشغيل "تايبان" قبل 14 شهرًا من الموعد المحدد. ويأتي ذلك بعد مقتل أربعة جنود أستراليين بسبب تحطم هذه المروحية أثناء التدريب خلال الصيف.وكان من المتوقع في البداية أن يتم إخراجها من الخدمة عام 2037، لكن المروحية ذات التصميم الأوروبي كان لها "تاريخ من المشاكل"، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية على مر السنين.ووفقا لقناة "أ بي سي"، فإن عملية تفكيك "تايبان" قد بدأت بالفعل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية لمحطة التلفزيون إن الوزارة "ستتخلص من هياكل وأنظمة الطائرات المتبقية بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة".ومع ذلك، أعربت الجالية الأوكرانية والدبلوماسيون عن عدم رضاهم عن قرار أستراليا. وأعرب سفير البلاد لدى أستراليا، فاسيلي ميروشنيتشنكو، عن أمله في أنه "لا تزال هناك فرصة"، مضيفا أن كييف "لم تتلق أي رد بعد".
https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997118_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_caaa1599a157330c78b4a8431ded4528.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات
أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم إرسال مروحيات "إم إر إتش-90 تايبان" الأسترالية التي خرجت من الخدمة للتخلص منها، على الرغم من طلب أوكرانيا بإرسالها إليها.
وجاء في التقرير: "قدمت أوكرانيا طلبًا رسميًا للحصول على مروحيات "إم إر إتش-90" في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على الرغم من المشكلات الموثقة جيدًا المتعلقة بسلامتها وتشغيلها".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقف الجيش الأسترالي تشغيل "تايبان" قبل 14 شهرًا من الموعد المحدد. ويأتي ذلك بعد مقتل أربعة جنود أستراليين بسبب تحطم هذه المروحية أثناء التدريب خلال الصيف.
وكان من المتوقع في البداية أن يتم إخراجها من الخدمة عام 2037، لكن المروحية ذات التصميم الأوروبي كان لها "تاريخ من المشاكل"، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية على مر السنين.
ووفقا لقناة "أ بي سي"
، فإن عملية تفكيك "تايبان" قد بدأت بالفعل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية لمحطة التلفزيون إن الوزارة "ستتخلص من هياكل وأنظمة الطائرات المتبقية بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة".
ومع ذلك، أعربت الجالية الأوكرانية والدبلوماسيون عن عدم رضاهم عن قرار أستراليا. وأعرب سفير البلاد لدى أستراليا، فاسيلي ميروشنيتشنكو، عن أمله في أنه "لا تزال هناك فرصة"، مضيفا أن كييف "لم تتلق أي رد بعد".