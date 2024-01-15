https://sputnikarabic.ae/20240115/على-الرغم-من-طلب-أوكرانيا-لها-أستراليا-ترسل-مروحيات-إلى-مكب-النفايات-1084997132.html

على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات

على الرغم من طلب أوكرانيا لها... أستراليا ترسل مروحيات إلى مكب النفايات

أفادت تقارير إعلامية بأنه سيتم إرسال مروحيات "إم إر إتش-90 تايبان" الأسترالية التي خرجت من الخدمة للتخلص منها، على الرغم من طلب أوكرانيا بإرسالها إليها. 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T08:03+0000

2024-01-15T08:03+0000

2024-01-15T08:03+0000

رصد عسكري

العالم

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وجاء في التقرير: "قدمت أوكرانيا طلبًا رسميًا للحصول على مروحيات "إم إر إتش-90" في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على الرغم من المشكلات الموثقة جيدًا المتعلقة بسلامتها وتشغيلها".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أوقف الجيش الأسترالي تشغيل "تايبان" قبل 14 شهرًا من الموعد المحدد. ويأتي ذلك بعد مقتل أربعة جنود أستراليين بسبب تحطم هذه المروحية أثناء التدريب خلال الصيف.وكان من المتوقع في البداية أن يتم إخراجها من الخدمة عام 2037، لكن المروحية ذات التصميم الأوروبي كان لها "تاريخ من المشاكل"، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية على مر السنين.ووفقا لقناة "أ بي سي"، فإن عملية تفكيك "تايبان" قد بدأت بالفعل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية لمحطة التلفزيون إن الوزارة "ستتخلص من هياكل وأنظمة الطائرات المتبقية بطريقة صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة".ومع ذلك، أعربت الجالية الأوكرانية والدبلوماسيون عن عدم رضاهم عن قرار أستراليا. وأعرب سفير البلاد لدى أستراليا، فاسيلي ميروشنيتشنكو، عن أمله في أنه "لا تزال هناك فرصة"، مضيفا أن كييف "لم تتلق أي رد بعد".

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