https://sputnikarabic.ae/20240115/لابيد-حكومة-نتنياهو-أوقعتنا-في-لاهاي-1085025289.html

لابيد: حكومة نتنياهو أوقعتنا في "لاهاي"

لابيد: حكومة نتنياهو أوقعتنا في "لاهاي"

حذر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، من أن إسرائيل مقبلة على أزمة اقتصادية تصل آثارها إلى كل مواطن، معتبرًا أن "رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو لا... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T20:53+0000

2024-01-15T20:53+0000

2024-01-15T20:53+0000

أخبار العالم الآن

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067965573_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_c2dec369e7bb3b110c013b3f2e06ecc5.jpg

وقال لابيد إن نتنياهو لا يصلح لإدارة الحرب، وأن حكومته أوقعت إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مضيفا: "التغيير في إسرائيل يجب أن يحدث الآن وليس هناك وقت للانتظار"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وانطلقت الجلسة الأولى للدعوى، يوم الخميس الماضي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.وصباح اليوم التالي، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240114/الخارجية-الفلسطينية-نتنياهو-يتعهد-بمواصلة-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1084982643.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/مشاهد-لانسحاب-الفرقة-36-التابعة-للجيش-الإسرائيلي-من-قطاع-غزة-فيديو-1085017889.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة