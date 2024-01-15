https://sputnikarabic.ae/20240115/مشاهد-لانسحاب-الفرقة-36-التابعة-للجيش-الإسرائيلي-من-قطاع-غزة-فيديو-1085017889.html
مشاهد لانسحاب الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة... فيديو
مشاهد لانسحاب الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة... فيديو
أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بسحب قيادة الجيش الإسرائيلي للفرقة 36 من قطاع غزة. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T15:30+0000
2024-01-15T15:30+0000
2024-01-15T15:30+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98".ونوهت الصحيفة بأن اللواء يضم آلاف الجنود ومئات المدرعات، مشيرةً إلى أنه بانسحاب الفرقة 36 يكون اكتمل كل الانسحاب لأكبر فرقة من جيش الاحتلال والتي تتبع قيادة الشمال.قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، إن الاقتراح القطري بشأن إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، يقضي بأن تكون نهاية الصفقة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي بارز أن المقترح القطري بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" لا يختلف كثيرا عن مقترحات سابقة، لكنه يتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى، على أن ينتهي بالانسحاب الإسرئيلي من القطاع.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
مشاهد لانسحاب الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة... فيديو
أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بسحب قيادة الجيش الإسرائيلي للفرقة 36 من قطاع غزة.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان: "بقي في قطاع غزة 3 فرق من الجيش وهي 99 و162 و98".
وأضافت صحيفة "إسرائيل هيوم": الفرقة 36 التي انسحبت تضم ألوية غولاني والسادس والسابع و188 وسلاح هندسة.
ونوهت الصحيفة بأن اللواء يضم آلاف الجنود ومئات المدرعات، مشيرةً إلى أنه بانسحاب الفرقة 36 يكون اكتمل كل الانسحاب لأكبر فرقة من جيش الاحتلال والتي تتبع قيادة الشمال.
قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، إن الاقتراح القطري بشأن إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس
، يقضي بأن تكون نهاية الصفقة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
ونقل الموقع
الإلكتروني "واللا"، اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي بارز أن المقترح القطري بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" لا يختلف كثيرا عن مقترحات سابقة، لكنه يتضمن في مرحلته الأولى تبادل أسرى، على أن ينتهي بالانسحاب الإسرئيلي من القطاع.