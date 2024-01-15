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https://sputnikarabic.ae/20240115/مقتل-ثلاثة-جنود-من-الجيش-العراقي-إثر-هجوم-مسلح-غربي-الأنبار-1084993847.html
مقتل ثلاثة جنود من الجيش العراقي إثر هجوم مسلح غربي الأنبار
مقتل ثلاثة جنود من الجيش العراقي إثر هجوم مسلح غربي الأنبار
قُتل ثلاثة جنود في الجيش العراقي، صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم مسلح غربي محافظة الأنبار غربي العراق. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T06:54+0000
2024-01-15T06:54+0000
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واستهدف الهجوم نقطة عسكرية على طريق "بيجي حديثة" غربي الأنبار، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ "السومرية نيوز".وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود من الفوج الأول لواء المغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية".ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وفي السادس من الشهر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات من طراز "إف-16" قصفت 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول أخرى] في قاطع عمليات ديالي.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20240106/مقاتلات-عراقية-تقصف-3-معاقل-لتنظيم-داعش-الإرهابي-في-ديالي-1084769336.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تنظيم داعش الإرهابي

مقتل ثلاثة جنود من الجيش العراقي إثر هجوم مسلح غربي الأنبار

06:54 GMT 15.01.2024
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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قُتل ثلاثة جنود في الجيش العراقي، صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم مسلح غربي محافظة الأنبار غربي العراق.
واستهدف الهجوم نقطة عسكرية على طريق "بيجي حديثة" غربي الأنبار، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ "السومرية نيوز".
وأضاف المصدر أن "الهجوم أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود من الفوج الأول لواء المغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ما هي قدرات الجيش العراقي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
مقاتلات عراقية تقصف 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي في ديالي
6 يناير, 23:26 GMT
وفي السادس من الشهر الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أن طائرات من طراز "إف-16" قصفت 3 معاقل لتنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول أخرى] في قاطع عمليات ديالي.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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