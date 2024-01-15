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وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى إلى منزله
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى إلى منزله
غادر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T16:52+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أنه "من المتوقع أن يعمل من المنزل أثناء تعافيه".وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، يوم الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير الجاري، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يغادر المستشفى إلى منزله

16:52 GMT 15.01.2024
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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غادر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الاثنين، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية، اليوم الاثنين، أن "وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى بعد أن أمضى أسبوعين هناك لعلاج مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي أبقاها سرًا عن كبار قادة إدارة بايدن وموظفيها لأسابيع".
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أنه "من المتوقع أن يعمل من المنزل أثناء تعافيه".
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، يوم الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".
وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير الجاري، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
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