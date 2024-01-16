https://sputnikarabic.ae/20240116/أبرز-نقاط-التوتر-الرئيسية-في-الشرق-الأوسط-1085063177.html

أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط

أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط

أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط

2024-01-16T14:53+0000

2024-01-16T14:53+0000

2024-01-16T14:53+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "4 صواريخ من طراز (خيبر) أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخبارية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وبدورها استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير العراقي لدى طهران، بعد "الهجمات الإيرانية على أربيل في إقليم كردستان العراق".وجاء في بيان الخارجية العراقية، إنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن:وتابع: "️أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر في البحر الأحمر، وإنهاء التوتر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة".اقرأ أيضا - هيئة بريطانية تتلقى بلاغا بوقوع حادث في البحر الأحمر قرب الصليف

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أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط