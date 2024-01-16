https://sputnikarabic.ae/20240116/أبرز-نقاط-التوتر-الرئيسية-في-الشرق-الأوسط-1085063177.html
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
2024-01-16T14:53+0000
2024-01-16T14:53+0000
2024-01-16T14:53+0000
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وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "4 صواريخ من طراز (خيبر) أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخبارية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وبدورها استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير العراقي لدى طهران، بعد "الهجمات الإيرانية على أربيل في إقليم كردستان العراق".وجاء في بيان الخارجية العراقية، إنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن:وتابع: "️أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر في البحر الأحمر، وإنهاء التوتر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة".اقرأ أيضا - هيئة بريطانية تتلقى بلاغا بوقوع حادث في البحر الأحمر قرب الصليف
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أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل في كردستان العراق، وإدلب في سوريا.
وقال الحرس الثوري، في بيان له، إن "4 صواريخ من طراز (خيبر) أطلقت من جنوب خوزستان واستهدفت المجموعة التكفيرية في إدلب السورية"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أنه تم "إطلاق 4 صواريخ من الغرب، و7 صواريخ أخرى من شمال غربي البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق، كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة".
وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخبارية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".
وجاء في بيان الخارجية العراقية، إنها "استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين"، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن:
"أالمجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتخذ قرارا واضحا لوقف الحرب في غزة فورا"، مؤكدا أنه "️لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في غزة".
وتابع: "️أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر في البحر الأحمر
، وإنهاء التوتر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة".