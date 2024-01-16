https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-تكشف-عن-عرض-أمريكي-وصلها-عبر-سلطنة-عمان-مقابل-وقف-هجماتها-في-البحر-الأحمر-1085031754.html

"أنصار الله" تكشف عن عرض أمريكي وصلها عبر سلطنة عمان مقابل وقف هجماتها في البحر الأحمر

"أنصار الله" تكشف عن عرض أمريكي وصلها عبر سلطنة عمان مقابل وقف هجماتها في البحر الأحمر

كشف القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، عن رفض المسؤولين في الحركة عرضا أمريكيا وصل إليهم عن طريق سلطنة عمان مقابل وقف الهجمات في البحر الأحمر. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T07:41+0000

2024-01-16T07:41+0000

2024-01-16T07:41+0000

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وقال البخيتي، في لقاء مع التلفزيون العربي، إنهم "رفضوا عرضا أمريكيا للاعتراف بحكومة صنعاء شريطة وقف العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفا: "بعد كلمة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي التي وضع فيها الخطوط الحمراء للكيان الصهيوني، قامت أمريكا بإرسال رسالة عبر الوسيط العماني للقيادة في اليمن".وأضاف: "فحوى الرسالة أن أمريكا حذرت كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة بأي أعمال ضد الكيان الصهيوني لنجدة غزة وقالوا لنا إن كل الدول التزمت بالأوامر الأمريكية".وكشف المسؤول في "أنصار الله"، أن "واشنطن أرسلت بعد ذلك رسائل إغراء وعرضوا على صنعاء، عبر سلطنة عمان، بأنهم سيعترفون بشرعية حكومتها وستتخلى عن كل أدواتها الإقليمية أو في الداخل، مقابل وقف العمليات ضد إسرائيل وكذلك في البحر الأحمر"، مؤكدا أن الرد كان بالرفض.وأعلنت "أنصار الله"، مساء أمس الاثنين، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن". وقال المتحدث العسكري، يحيى سريع، إن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة بالهجمات علينا نعتبرها أهدافًا معادية".وأكد سريع "الاستمرار في العمليات العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة"، مضيفًا أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق، أن "سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصرّح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 24 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-العدوان-الأمريكي-البريطاني-أتانا-من-البحر-الأحمر-فجئناه-من-البحر-العربي-1085029155.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحكومة-اليمنية-تطالب-بالشروع-الفوري-في-تصنيف-أنصار-الله-تنظيما-إرهابيا-1085023690.html

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