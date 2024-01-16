https://sputnikarabic.ae/20240116/إدارة-بايدن-تعتزم-إعادة-إدراج-أنصار-الله-اليمنية-على-قائمة-الإرهاب-العالمية-1085077172.html
إدارة بايدن تعتزم إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على قائمة الإرهاب العالمية
إدارة بايدن تعتزم إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على قائمة الإرهاب العالمية
تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن، الإعلان قريبًا عن خطط لإعادة إدراج جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على قائمة الإرهاب العالمية. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T23:41+0000
2024-01-16T23:41+0000
2024-01-16T23:41+0000
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084312299_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_50cfa358fcdc1ba17a75e89c559dc242.png
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي وشخصين مطلعين قولهم إن "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن من المتوقع أن تعلن قريبًا عن خطط لإعادة تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين عالميين".وأوضحت الوكالة أن المسؤول الأمريكي أكد أن إدارة بايدن قد تصدر الإعلان في وقت لاحق من يوم الأربعاء.وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، رداً على العمليات البحرية للجماعة.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 13 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-اليمنية-تتبنى-استهداف-سفينة-جنوبي-البحر-الأحمر-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل-1085068136.html
https://sputnikarabic.ae/20221204/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يوجه-الحكومة-بمتابعة-إجراءات-تصنيف-أنصار-الله-منظمة-إرهابية-1070840931.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084312299_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_37b4b4b116e488a52b0843a79553bc3b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إدارة بايدن تعتزم إعادة إدراج "أنصار الله" اليمنية على قائمة الإرهاب العالمية
تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن، الإعلان قريبًا عن خطط لإعادة إدراج جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على قائمة الإرهاب العالمية.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي وشخصين مطلعين قولهم إن "إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن من المتوقع أن تعلن قريبًا عن خطط لإعادة تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كإرهابيين عالميين".
وأوضحت الوكالة أن المسؤول الأمريكي أكد أن إدارة بايدن قد تصدر الإعلان في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
وصعدت "أنصار الله" عملياتها في البحرين الأحمر والعربي لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوماً واسعاً على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، رداً على العمليات البحرية للجماعة.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين
إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 13 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية
.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.