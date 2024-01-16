https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-اليمنية-تتبنى-استهداف-سفينة-جنوبي-البحر-الأحمر-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل-1085068136.html

"أنصار الله" اليمنية تتبنى استهداف سفينة جنوبي البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل

"أنصار الله" اليمنية تتبنى استهداف سفينة جنوبي البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة يونانية رفضت الاستجابة لنداءات تحذيرية، كانت جنوبي البحر الأحمر، متجهةً إلى إسرائيل. 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T16:59+0000

2024-01-16T16:59+0000

2024-01-16T16:59+0000

أنصار الله

العالم العربي

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وقال المتحدث العسكري باسم "القوات المسلحة اليمنية" التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: ""نفذت القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية، بعون الله، عملية استهداف للسفينة "زوغرافيا" التي كانت متوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".ودعت "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، شركات الشحن البحري التي تسلك مسار البحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي.وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحركة، قالت "أنصار الله" في بيان: "ندعو شركات الشحن التي تبحر بالبحر الأحمر لاستمرار عملياتها بشكل طبيعي طالما أنها لن تتجه إلى إسرائيل".وأضاف البيان أن "العمليات في البحر الأحمر مرتبطة بإنهاء العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والوقود إلى قطاع غزة".كما شدد البيان على أن "العدوان العسكري الأمريكي البريطاني الأخير لن يغير من موقف صنعاء الثابت".

https://sputnikarabic.ae/20240116/رئيس-الوزراء-القطري-التصعيد-في-البحر-الأحمر-هو-الأخطر-لأنه-يؤثر-على-التجارة-الدولية-1085036527.html

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