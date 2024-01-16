https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-المؤشرات-الأولية-تدل-على-أن-ضربات-الحرس-الثوري-متهورة-وغير-دقيقة-1085028265.html

البيت الأبيض: المؤشرات الأولية تدل على أن ضربات الحرس الثوري "متهورة وغير دقيقة"

البيت الأبيض: المؤشرات الأولية تدل على أن ضربات الحرس الثوري "متهورة وغير دقيقة"

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتواصل مع كبار المسؤولين العراقيين والأكراد بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T00:01+0000

2024-01-16T00:01+0000

2024-01-16T00:01+0000

الحرس الثوري الإيراني

البيت الأبيض

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103572/64/1035726428_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_df39ebdf0cdeb98947365da81e1d3e2f.jpg

وقال المتحدث في بيان لوكالة "سبوتنيك": "رأينا التقارير وتتبعنا الصواريخ التي أثرت في شمال العراق وشمال سوريا. لم يتم استهداف أي شخص أو منشأة أمريكية. لقد كنا على اتصال مع كبار المسؤولين العراقيين وكذلك المسؤولين في إقليم كردستان".وأضاف المتحدث أنه لم تكن هناك إصابات أمريكية في القنصلية، لكن الولايات المتحدة ستستمر في تقييم الوضع، لافتا أيضًا إلى إن "الدلائل الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الهجمات "المتهورة وغير الدقيقة".وأضاف المتحدث أن إيران ادعت مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي تم في إطار الرد على الهجمات الإرهابية في مدن إيرانية كرمان وراسك، مع التركيز على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في المنطقة.ووقع تفجيران يوم الأربعاء قبل الماضي، قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني، في محافظة كرمان، في الذكرى الرابعة لاغتياله.وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلاً، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملاً المصابين 368 شخصًا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم، فيما توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، من يقفون وراء هذا العمل الإرهابي بأنهم "سيتلقون ردًا شديدًا".

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإسلامي-يقصف-مقر-للموساد-الإسرائيلي-في-كردستان-العراق-1085027385.html

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-استهداف-مواقع-في-أربيل-شمالي-العراق-1085026619.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, البيت الأبيض, العالم, أخبار العالم الآن