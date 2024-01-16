https://sputnikarabic.ae/20240116/الخارجية-الإيرانية-تكشف-الهدف-من-الضربة-التي-نفذتها-طهران-في-أربيل--1085035803.html

الخارجية الإيرانية تكشف الهدف من الضربة التي نفذتها طهران في أربيل

الخارجية الإيرانية تكشف الهدف من الضربة التي نفذتها طهران في أربيل

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ضربات الحرس الثوري الإيراني في أربيل في كردستان العراق كانت بهدف حماية الأمن القومي لإيران وسلامة مواطنيها،... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T08:58+0000

2024-01-16T08:58+0000

2024-01-16T08:58+0000

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وذكر متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها، وفي الوقت نفسه تسعى لاستخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر زعزعة الأمن التي تهدد الأمن القومي والدفاع أيضًا عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين، ولن تتردد في ذلك".وأضاف كنعاني أن العملية كانت "جزءًا من رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".وأكدت الخارجية العراقية أن "حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخبارية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240116/العراق-يدين-الهجوم-الإيراني-على-أربيل-ويلوح-بورقة-مجلس-الأمن-1085032510.html

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