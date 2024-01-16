https://sputnikarabic.ae/20240116/العراق-يدين-الهجوم-الإيراني-على-أربيل-ويلوح-بورقة-مجلس-الأمن-1085032510.html

العراق يدين الهجوم الإيراني على أربيل و"يلوح بورقة" مجلس الأمن

العراق يدين الهجوم الإيراني على أربيل و"يلوح بورقة" مجلس الأمن

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها وإدانتها للقصف الإيراني على مناطق في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد، والذي أدى لوقوع ضحايا... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T08:10+0000

2024-01-16T08:10+0000

2024-01-16T08:10+0000

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وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "حكومة جمهورية العراق تعرب عن استنكارها الشديد وإدانتها للعدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".وأكدت الخارجية العراقية أن "حكومة جمهورية العراق تعد هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة وتؤكد بانها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240116/حكومة-كردستان-الحرس-الثوري-الإيراني-شن-هجوما-غير-مبرر-وعلى-الحكومة-العراقية-اتخاذ-موقف-صارم-1085030371.html

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