https://sputnikarabic.ae/20240116/باكستان-تدين-بشدة-الضربة-الصاروخية-الإيرانية-على-أراضيها-1085074913.html

باكستان تدين بشدة الضربة الصاروخية الإيرانية على أراضيها

باكستان تدين بشدة الضربة الصاروخية الإيرانية على أراضيها

أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، بإدانة الضربة الصاروخية الإيرانية على أراضيها بشدة، والتي أسفرت عن مقتل طفلين، وأنه يمكن أن يكون... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T20:51+0000

2024-01-16T20:51+0000

2024-01-16T20:51+0000

باكستان

إيران

العالم

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وأوضحت الوزارة في بيانها على الموقع الإلكتروني: "تدين باكستان بشدة انتهاك إيران غير المبرر للمجال الجوي والضربة على الأراضي الباكستانية، وهذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة".وأشارت الوزارة الخارجية إلى أن طفلين قُتلا في الهجوم الإيراني، بالإضافة إلى إصابة ثلاث فتيات أخريات.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرس الثوري الإيراني ضرب القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.وأوضحت الوكالة في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني (وحدات النخبة من القوات المسلحة الإيرانية) استهدف بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل"، الواقعة في مقاطعة بلوشستان الباكستانية المتاخمة لإيران.وأضافت وكالة "تسنيم" أنه تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20240116/البحرية-الأمريكية-تضبط-شحنة-أسلحة-إيرانية-كانت-في-طريقها-إلى-أنصار-الله-صور-1085072273.html

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