https://sputnikarabic.ae/20240116/ترامب-أتفق-مع-بوتين-وسأعمل-على-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1085063941.html
ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا
ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T15:09+0000
2024-01-16T15:09+0000
2024-01-16T15:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
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وأضاف ترامب أيضا: "نحن ننسجم بشكل جيد مع بوتين، وأعرف بوتين جيدا، وسوف نحل الصراع الروسي الأوكراني بسرعة كبيرة، لم يكن من المفترض أن يحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما يدركه الناس، وسوف نوقفه لأنه أمر محزن.قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240115/ترامب-لناشطة-بيئية-عودي-إلى-حضن-أمك-فيديو-1084994439.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.
وأضاف ترامب أيضا: "نحن ننسجم بشكل جيد مع بوتين، وأعرف بوتين جيدا، وسوف نحل الصراع الروسي الأوكراني بسرعة كبيرة، لم يكن من المفترض أن يحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما يدركه الناس، وسوف نوقفه لأنه أمر محزن.
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، يوم أمس الأحد، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة كما هو الآن.
قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".
وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بالاعتبار على الساحة العالمية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.