عربي
https://sputnikarabic.ae/20240116/ترامب-أتفق-مع-بوتين-وسأعمل-على-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1085063941.html
ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا
ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا. 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T15:09+0000
2024-01-16T15:09+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075467128_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0bcd7d0f76c884864688efcf2a48cc60.jpg
وأضاف ترامب أيضا: "نحن ننسجم بشكل جيد مع بوتين، وأعرف بوتين جيدا، وسوف نحل الصراع الروسي الأوكراني بسرعة كبيرة، لم يكن من المفترض أن يحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما يدركه الناس، وسوف نوقفه لأنه أمر محزن.قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240115/ترامب-لناشطة-بيئية-عودي-إلى-حضن-أمك-فيديو-1084994439.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/03/1075467128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_36530b5fb1328b2672c0d0c635db9414.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا

15:09 GMT 16.01.2024
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه يتفق بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيعمل على حل الصراع في أوكرانيا بسرعة إذا تم انتخابه رئيسا.
وأضاف ترامب أيضا: "نحن ننسجم بشكل جيد مع بوتين، وأعرف بوتين جيدا، وسوف نحل الصراع الروسي الأوكراني بسرعة كبيرة، لم يكن من المفترض أن يحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما يدركه الناس، وسوف نوقفه لأنه أمر محزن.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، في حديثه إلى أنصاره في ولاية أيوا، يوم أمس الأحد، أن العالم لم يكن قط قريبًا جدًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة كما هو الآن.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
ترامب لناشطة بيئية: "عودي إلى حضن أمك"... فيديو
أمس, 07:44 GMT
قال ترامب: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر حرب عالمية ثالثة كما نحن الآن. وكما أقول في كل خطاب، سأمنع حربا عالمية ثالثة، أعرف كل هؤلاء الناس".
وبحسب السياسي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فعالة" ولا يؤخذ رأيها بالاعتبار على الساحة العالمية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تعلن قرب انتهاء العمليات "المكثفة" في غزة... صور وفيديو14:25 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала