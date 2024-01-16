https://sputnikarabic.ae/20240116/حكومة-كردستان-الحرس-الثوري-الإيراني-شن-هجوما-غير-مبرر-وعلى-الحكومة-العراقية-اتخاذ-موقف-صارم-1085030371.html

حكومة كردستان: الحرس الثوري الإيراني شن هجوما غير مبرر وعلى الحكومة العراقية اتخاذ موقف صارم

حكومة كردستان: الحرس الثوري الإيراني شن هجوما غير مبرر وعلى الحكومة العراقية اتخاذ موقف صارم

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل عاصمة الإقليم من قبل الحرس الثوري الإيراني، والذي تسبب في... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال بارزاني، عبر منصة "إكس"، إن "هجوم أربيل الذي استهدف مطارها الدولي وموقعاً تابعاً للقنصلية الأمريكية غير مبرر"، واصفا إياه بأنه "هجوم جبان".ودعا "الحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتخاذ موقف ضد ما وصفه بأنه الانتهاك الصارخ لسيادة العراق وإقليم كردستان"، كما دعا بارزاني من وصفهم "بالشركاء في المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت في مواجهة الهجمات المتكررة ضد شعب كردستان".وأعلن مجلس أمن كردستان العراق، في وقت سابق اليوم، مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح إثر قصف إيراني استهدف العديد من المناطق في محافظة أربيل شمالي البلاد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "رداً على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".وأضاف: "كان هذا المقر مركزاً لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".وتابع البيان: "نؤكد لشعبنا أن العمليات الهجومية لقوات الحرس الثوري الإيراني ستستمر حتى الأخذ بثأر آخر قطرة من دماء شهدائنا".وفي وقت سابق، مساء الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20240115/الحرس-الثوري-الإسلامي-يقصف-مقر-للموساد-الإسرائيلي-في-كردستان-العراق-1085027385.html

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