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https://sputnikarabic.ae/20240116/خبير-قصف-أربيل-جاء-بعد-مماطلة-العراق-في-مواجهة-المجموعات-الإرهابية-التي-تهدد-إيران-1085062492.html
خبير: قصف أربيل جاء بعد مماطلة العراق في مواجهة المجموعات الإرهابية التي تهدد إيران
خبير: قصف أربيل جاء بعد مماطلة العراق في مواجهة المجموعات الإرهابية التي تهدد إيران
قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن قصف الحرس الثوري لأهداف في أربيل، جاء بعد مناشدات إيرانية على مدار السنوات الماضية للحكومة العراقية، من أجل أن تجد... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T14:45+0000
2024-01-16T14:45+0000
حصري
العراق
إيران
الحرس الثوري الإيراني
الأخبار
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وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة العراقية دائما ما كانت إما تماطل في العمل، أو لا تتعاطى بجدية مع المطالب الإيرانية من ناحية التعاون الأمني تجاه تلك المجموعات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للشعب الإيراني، وآخرها ما حدث في كرمان، حيث كشفت التحقيقات الجارية أن هذه المجموعات تدرب وتدير عملياتها إما من باكستان أو أفغانستان، وبعضها تلقى الأوامر من الأراضي العراقية".وأكد أن "هذه المجموعات حينما تشكل خطرا على الأمن القومي الإيراني، بطبيعة الحال سيكون هناك حلان أمام طهران؛ الأول التعاطي مع الحكومة العراقية وهو ما حصل في السنوات الماضية، بحيث أن طهران كانت تحذر الحكومة العراقية من مغبة عمل هذه المجموعات الإرهابية من على الأراضي العراقية، والثاني أن تدخل هي مباشرة في حل هذه القضية، لا سيما بعد أن ذهب ضحية هذه المجموعات الإرهابية أكثر من 100 شخص و200 جريح في كرمان الإيرانية، وغيرها من المناطق".وأوضح أن الجمهورية الإسلامية رأت وبيد الحرس الثوري الإيراني أن تقوم بقصف هذا المركز الذي منه يتم إدارة الخلايا الإرهابية والمجموعات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي الإيراني.وفيما يتعلق بإمكانية توتر العلاقات بين العراق وإيران بسبب هذه الخطوة، يعتقد غروي أن الحكومة العراقية سيكون لديها الموقف نفسه من هذا الموضوع، حيث تعرف جيدًا الأسباب التي دفعت إيران للقيام بهذه الخطوة، وهي تريد الخير ولا تريد الشر لإيران.وأنهى حديثه، قائلًا: "لا يرضى أحد في العراق أن تكون الأراضي العراقية سببا في توجيه ضربات وأعمال عدائية للجمهورية الإسلامية، والعكس صحيح طهران لا تقبل أن يكون هناك تهديد للأمن القومي العراقي من الأراضي الإيرانية".وأمس الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20240116/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-تفاصيل-إطلاق-24-صاروخا-باليستيا-باتجاه-أربيل-وإدلب-1085046573.html
العراق
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حصري, العراق, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار
حصري, العراق, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار

خبير: قصف أربيل جاء بعد مماطلة العراق في مواجهة المجموعات الإرهابية التي تهدد إيران

14:45 GMT 16.01.2024
© AFP 2023 / SAFIN HAMIDمبنى متضرر بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024.
مبنى متضرر بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، في 16 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© AFP 2023 / SAFIN HAMID
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حصري
قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن قصف الحرس الثوري لأهداف في أربيل، جاء بعد مناشدات إيرانية على مدار السنوات الماضية للحكومة العراقية، من أجل أن تجد حلا للمجموعات الإرهابية سواء "داعش"، أو المجموعات التي لها علاقة بالموساد الإسرائيلي.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الحكومة العراقية دائما ما كانت إما تماطل في العمل، أو لا تتعاطى بجدية مع المطالب الإيرانية من ناحية التعاون الأمني تجاه تلك المجموعات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للشعب الإيراني، وآخرها ما حدث في كرمان، حيث كشفت التحقيقات الجارية أن هذه المجموعات تدرب وتدير عملياتها إما من باكستان أو أفغانستان، وبعضها تلقى الأوامر من الأراضي العراقية".
وأكد أن "هذه المجموعات حينما تشكل خطرا على الأمن القومي الإيراني، بطبيعة الحال سيكون هناك حلان أمام طهران؛ الأول التعاطي مع الحكومة العراقية وهو ما حصل في السنوات الماضية، بحيث أن طهران كانت تحذر الحكومة العراقية من مغبة عمل هذه المجموعات الإرهابية من على الأراضي العراقية، والثاني أن تدخل هي مباشرة في حل هذه القضية، لا سيما بعد أن ذهب ضحية هذه المجموعات الإرهابية أكثر من 100 شخص و200 جريح في كرمان الإيرانية، وغيرها من المناطق".
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10:19 GMT
وأوضح أن الجمهورية الإسلامية رأت وبيد الحرس الثوري الإيراني أن تقوم بقصف هذا المركز الذي منه يتم إدارة الخلايا الإرهابية والمجموعات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي الإيراني.
وفيما يتعلق بإمكانية توتر العلاقات بين العراق وإيران بسبب هذه الخطوة، يعتقد غروي أن الحكومة العراقية سيكون لديها الموقف نفسه من هذا الموضوع، حيث تعرف جيدًا الأسباب التي دفعت إيران للقيام بهذه الخطوة، وهي تريد الخير ولا تريد الشر لإيران.
وأنهى حديثه، قائلًا: "لا يرضى أحد في العراق أن تكون الأراضي العراقية سببا في توجيه ضربات وأعمال عدائية للجمهورية الإسلامية، والعكس صحيح طهران لا تقبل أن يكون هناك تهديد للأمن القومي العراقي من الأراضي الإيرانية".
وأمس الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني "قصفه بالصواريخ الباليستية مقرا تابعا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى استهداف مجموعات إرهابية".
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