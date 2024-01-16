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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/سلوفاكيا-توضح-سبب-رفضها-تقديم-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1085066064.html
سلوفاكيا توضح سبب رفضها تقديم المساعدات إلى أوكرانيا
سلوفاكيا توضح سبب رفضها تقديم المساعدات إلى أوكرانيا
صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، (معارضا تحويل مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا)، بأن تخصيص 50 مليار يورو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T16:03+0000
2024-01-16T16:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف فيكو: "ماذا سيحدث إذا أعطينا أوكرانيا 50 مليار يورو، وقمنا بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وأعطينا أوكرانيا أكثر بكثير من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومساعدات بقيمة 50 مليار يورو، ستؤدي إلى مئات الخسائر العسكرية على كلا الجانبين، وسيظل الروس يسيطرون".وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن القوات المسلحة الأوكرانية وجدت نفسها في وضع صعب بسبب الهجوم النشط للجيش الروسي. واعترف أيضًا بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يحقق النتائج المتوقعة.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240116/البيت-الأبيض-يطلب-من-زيلينسكي-تغيير-استراتيجية-كييف-العسكرية-1085034646.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

سلوفاكيا توضح سبب رفضها تقديم المساعدات إلى أوكرانيا

16:03 GMT 16.01.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، (معارضا تحويل مساعدة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا)، بأن تخصيص 50 مليار يورو إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى النتيجة التي ترغب فيها كييف، بل سيتبع ذلك تعزيز مواقف روسيا التفاوضية وآلاف الخسائر العسكرية غير الضرورية، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأضاف فيكو: "ماذا سيحدث إذا أعطينا أوكرانيا 50 مليار يورو، وقمنا بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وأعطينا أوكرانيا أكثر بكثير من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومساعدات بقيمة 50 مليار يورو، ستؤدي إلى مئات الخسائر العسكرية على كلا الجانبين، وسيظل الروس يسيطرون".
ووفقاً لأحد السياسيين الغربيين، يتعين على الاتحاد الأوروبي بدلاً من ذلك أن يستمع إلى موقف المجر، الذي يقترح تخصيص المساعدات المالية "بشكل منفصل وعلى مر السنين"، وليس في وقت واحد.
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
البيت الأبيض يطلب من زيلينسكي تغيير استراتيجية كييف العسكرية
08:30 GMT
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن القوات المسلحة الأوكرانية وجدت نفسها في وضع صعب بسبب الهجوم النشط للجيش الروسي. واعترف أيضًا بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لم يحقق النتائج المتوقعة.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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