https://sputnikarabic.ae/20240116/غواصة-روسية-تنفذ-مهمة-في-أعماق-سحيقة-من-بحر-اليابان-1085029868.html
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
تتدرب الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي على مهام دورية تدريبية، بما في ذلك تنفيذ مهام على... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T05:48+0000
2024-01-16T05:48+0000
2024-01-16T06:25+0000
رصد عسكري
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وأفاد أسطول المحيط الهادئ: "وفقًا لخطة التدريب القتالي، غاص طاقم الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" في أعماق البحار داخل منطقة التدريب البحري في بحر اليابان". بعد ذلك، ظهرت الغواصة على السطح وواصلت تنفيذ الأنشطة، وفقًا لخطة التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20240106/كا-27-الروسية-مروحية-مضادة-للغواصات-بقدرات-خارقة-1084759309.html
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رصد عسكري
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
05:48 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 06:25 GMT 16.01.2024)
تتدرب الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي على مهام دورية تدريبية، بما في ذلك تنفيذ مهام على أعماق سحيقة، في بحر اليابان.
وأفاد أسطول المحيط الهادئ: "وفقًا لخطة التدريب القتالي، غاص طاقم الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" في أعماق البحار داخل منطقة التدريب البحري في بحر اليابان".
وتابع البيان موضحا أنه "خلال الدورة، نفذ أفراد الغواصة تدريبات على تنفيذ مهام في أعماق مختلفة ووصل أقصى حد للغوص إلى 200 متر".
أثناء الغوص، قام الطاقم بفحص تشغيل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزمية لتشغيل الغواصة على أعماق كبيرة وبطرق مختلفة للصعود على السطح.
بعد ذلك، ظهرت الغواصة على السطح وواصلت تنفيذ الأنشطة، وفقًا لخطة التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ.