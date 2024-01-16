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https://sputnikarabic.ae/20240116/غواصة-روسية-تنفذ-مهمة-في-أعماق-سحيقة-من-بحر-اليابان-1085029868.html
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان
تتدرب الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي على مهام دورية تدريبية، بما في ذلك تنفيذ مهام على... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T05:48+0000
2024-01-16T06:25+0000
رصد عسكري
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وأفاد أسطول المحيط الهادئ: "وفقًا لخطة التدريب القتالي، غاص طاقم الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" في أعماق البحار داخل منطقة التدريب البحري في بحر اليابان". بعد ذلك، ظهرت الغواصة على السطح وواصلت تنفيذ الأنشطة، وفقًا لخطة التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20240106/كا-27-الروسية-مروحية-مضادة-للغواصات-بقدرات-خارقة-1084759309.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

غواصة روسية تنفذ مهمة في أعماق سحيقة من بحر اليابان

05:48 GMT 16.01.2024 (تم التحديث: 06:25 GMT 16.01.2024)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورمراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023
مراسم الاحتفال بيوم البحيرة الروسية في سان بطرسبورغ، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Sputnik . Alexander Galperin
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تتدرب الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي"، التي تعمل بالديزل والكهرباء، التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي على مهام دورية تدريبية، بما في ذلك تنفيذ مهام على أعماق سحيقة، في بحر اليابان.
وأفاد أسطول المحيط الهادئ: "وفقًا لخطة التدريب القتالي، غاص طاقم الغواصة "بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" في أعماق البحار داخل منطقة التدريب البحري في بحر اليابان".

وتابع البيان موضحا أنه "خلال الدورة، نفذ أفراد الغواصة تدريبات على تنفيذ مهام في أعماق مختلفة ووصل أقصى حد للغوص إلى 200 متر".

طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال جورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
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أثناء الغوص، قام الطاقم بفحص تشغيل جميع أنظمة وآليات الغواصة، ووضع خوارزمية لتشغيل الغواصة على أعماق كبيرة وبطرق مختلفة للصعود على السطح.

© Sputnikالغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
الغواصة الروسية المسيرة بوسيدون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
© Sputnik
بعد ذلك، ظهرت الغواصة على السطح وواصلت تنفيذ الأنشطة، وفقًا لخطة التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ.
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