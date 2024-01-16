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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240116/كا-52-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-بإسناد-من-مي-8-فيديو-1085054186.html
"كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو
"كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة قتالية تابعة للجيش الروسي، مكونة من مروحية هجومية من طراز "كا- 52"، ومروحية دعم "مي- 8"، دمرت مركزا... 16.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-16T11:36+0000
2024-01-16T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
سلاح روسيا
الجيش الروسي
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وأفادت الدفاع الروسية أنه نتيجة المهمة القتالية لمروحية "كا- 52"، تم تدمير مركز قيادة تابعا لقوات كييف بنجاح، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم, سلاح روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, العالم, سلاح روسيا, الجيش الروسي

"كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو

11:36 GMT 16.01.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة قتالية تابعة للجيش الروسي، مكونة من مروحية هجومية من طراز "كا- 52"، ومروحية دعم "مي- 8"، دمرت مركزا قياديا تابعا للجيش الأوكراني في اتجاه سفاتوفو كريمني.
وأفادت الدفاع الروسية أنه نتيجة المهمة القتالية لمروحية "كا- 52"، تم تدمير مركز قيادة تابعا لقوات كييف بنجاح، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.

ويظهر تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية، العملية القتالية التي أجرتها مروحية هجومية من طراز "كا- 52"، ومروحية دعم "مي- 8"، والتي أدت إلى تدمير مركز قيادي تابع للجيش الأوكراني في اتجاه سفاتوفو كريمني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".
وأضافت الدفاع أن الدفاع الجوي أسقط 25 طائرة دون طيار أوكرانية خلال النهار في مناطق كريمينايا، بيلوغوروفكا، كريفوشيفكا، نيكولايفكا، فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبشينيشنوي في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا يو".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
04:32 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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