https://sputnikarabic.ae/20240116/كا-52-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-بإسناد-من-مي-8-فيديو-1085054186.html

"كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو

"كا-52" تدمر مركز قيادة أوكرانيا بإسناد من "مي-8"... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة قتالية تابعة للجيش الروسي، مكونة من مروحية هجومية من طراز "كا- 52"، ومروحية دعم "مي- 8"، دمرت مركزا... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T11:36+0000

2024-01-16T11:36+0000

2024-01-16T11:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

العالم

سلاح روسيا

الجيش الروسي

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وأفادت الدفاع الروسية أنه نتيجة المهمة القتالية لمروحية "كا- 52"، تم تدمير مركز قيادة تابعا لقوات كييف بنجاح، فقد تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، يوم أمس الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html

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رصد عسكري, روسيا, العالم, سلاح روسيا, الجيش الروسي