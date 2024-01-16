https://sputnikarabic.ae/20240116/ما-هي-الصواريخ-التي-تستخدمها-أنصار-الله-لاستهداف-السفن-في-البحر-الأحمر-1085067676.html

ما هي الصواريخ التي تستخدمها "أنصار الله" لاستهداف السفن في البحر الأحمر؟

ما هي الصواريخ التي تستخدمها "أنصار الله" لاستهداف السفن في البحر الأحمر؟

تمثل الصواريخ المضادة للسفن التي يتم إطلاقها من منصات أرضية باتجاه البحر، أحد أخطر الأسلحة التي تهدد الأساطيل الحربية والتجارية في وقت الحرب، خاصة إذا كانت... 16.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-16T17:30+0000

2024-01-16T17:30+0000

2024-01-16T17:30+0000

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وتكمن أهمية تلك الصواريخ في صعوبة تنفيذ هجمات مضادة ضد مواقع إطلاقها، خاصة إذا كانت محمولة على مركبات تسمح لها بالمناورة وتغيير مواقعها في وقت قصير.وتواصل "أنصار الله" اليمنية استهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، وأعلنت مؤخرًا أن السفن الأمريكية والبريطانية المشاركة في الهجمات ضدها تمثل أهدافًا معادية.وأعلنت "أنصار الله"، أمس الاثنين، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن، بينما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث في البحر الأحمر.وتمثل تلك الهجمات إحدى محطات الحرب التي أعلنتها "أنصار الله" ضد جميع السفن التي لها علاقة بإسرائيل، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام طائرات مسيرة وأنواع من الصواريخ، التي أورد تقرير بريطاني بعض أنواعها.ويقول التقرير، الذي أعده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن "أنصار الله" تستخدم 12 نوعًا من الصواريخ المجنحة والباليستية المضادة للسفن، مشيرًا إلى أنها تؤدي مهامها بكفاءة عالية في جميع الأوقات.وأعد التقرير بياناته الخاصة بصواريخ "أنصار الله"، وفقا للمعلومات التي تمكن من الحصول عليها، بينما تشير السرية المفروضة على قدراتها، إلى أن ما يتم معرفته عن أسلحتها ربما لا يكون كل ما تملك من قدرات عسكرية.ولفت التقرير إلى أن "أنصار الله" أصبحت تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ المضادة للسفن تشمل صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة، بعضها كان ضمن ترسانة الجيش اليمني وأخرى تمثل طرازات صينية أو سوفيتية قديمة، إضافة إلى ما يتم تصنيعها محليًا.وادعى التقرير أن إيران تمثل مصدرًا مهمًا لحصول "أنصار الله" على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ المضادة للسفن، التي أصبحت سلاحًا مثاليًا لتنفيذ عمليات "أنصار الله" ضد السفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر.الصواريخ المجنحةالصواريخ الباليستيةوتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ13 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 99 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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https://sputnikarabic.ae/20240116/أنصار-الله-اليمنية-تتبنى-استهداف-سفينة-جنوبي-البحر-الأحمر-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل-1085068136.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html

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