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أمريكا تصنف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية عالمية
أمريكا تصنف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية عالمية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T16:05+0000
2024-01-17T16:22+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".وتابع البيان: "هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية أدت لتعطيل التدفق الحر للتجارة وعرضت حياة البحارة للخطر".وأشار إلى أنه "سيتم محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن ليس على حساب المدنيين".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أمريكا-تبدي-قلقها-من-رد-فعل-أنصار-الله-وإيران-على-ضرباتها-الجوية-في-اليمن-1085080226.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تصنف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية عالمية

16:05 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 16:22 GMT 17.01.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© AP Photo
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يوما".
وأضافت : "الحوثيون شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".
وتابع البيان: "هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية أدت لتعطيل التدفق الحر للتجارة وعرضت حياة البحارة للخطر".
وأشار إلى أنه "سيتم محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن ليس على حساب المدنيين".
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07:05 GMT

كما أكد البيان أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن فسوف تعيد أمريكا تقييم تصنيفهم كجماعة إرهابية".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وردًا على ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله".
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" واستخدم أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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