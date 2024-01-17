https://sputnikarabic.ae/20240117/أنباء-عن-انسحاب-الجيش-الأمريكي-سرا-من-إحدى-قواعده-في-سوريا-على-وقع-الضربات-المتكررة-1085083376.html

أنباء عن انسحاب الجيش الأمريكي سرا من إحدى قواعده في سوريا على وقع الضربات المتكررة

أنباء عن انسحاب الجيش الأمريكي سرا من إحدى قواعده في سوريا على وقع الضربات المتكررة

كشفت مصادر إعلامية عدة عن انسحاب الجيش الأمريكي بشكل سري وهادئ من إحدى قواعده في سوريا، وذلك على وقع الضربات المتكررة التي تلقتها في الأشهر الأخيرة. 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T08:45+0000

2024-01-17T08:45+0000

2024-01-17T08:45+0000

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وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية قامت بإخلاء قاعدتها العسكرية في قرية "هيمو" غربي مدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية، وذلك بعد أيام من تعرضها لهجوم نفذته فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بحسب وكالة "تنسيم".واليوم، تتردد أصداء الخبر، في أعقاب عملية الإخلاء المفاجئة التي نجمت عن الهجمات المتواصلة التي قادتها فصائل "المقاومة الإسلامية".ووفقا لصحيفة "bnnbreaking"، فإن إخلاء قاعدة "هيمو" يشير إلى التحول في توازن القوة في هذه المنطقة المضطربة.وبحسب "تسنيم"، فإن قرية "هيمو" تحتوي على معسكر للتدريب تابع لقوات "قسد"، بإشراف من القوات الأمريكية، وهو معسكر خاص لتدريب القوات الخاصة التابعة لـ"قسد".وتنتشر في سوريا 28 قاعدة أمريكية لاشرعية منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240110/فصائل-عراقية-تعلن-استهدافها-قاعدة-هيمو-العسكرية-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-1084868859.html

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