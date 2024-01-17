عربي
الدفاع الروسية: تدمير واعتراض طائرات مسيرة أوكرانية بمنطقتي موسكو ولينينغراد
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أنظمة-الدفاع-الجوي-بمدينة-بودولسك-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-إلى-موسكو-1085123030.html
أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T23:01+0000
2024-01-17T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف البيان: "بحسب البيانات الأولية، لم تحدث أي أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام. يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو

23:01 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 23:25 GMT 17.01.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود
أمس, 04:32 GMT
وأضاف البيان: "بحسب البيانات الأولية، لم تحدث أي أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام. يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат стоит в тоннеле, вырытом, по словам израильской армии, боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنفاق" غزة أكثر تطورا من تقديرات إسرائيل... صور وفيديو22:17 GMTРазвёртывание полноразмерного пневмокаркасного макета зенитного ракетного комплекса Бук М3 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала