https://sputnikarabic.ae/20240117/أنظمة-الدفاع-الجوي-بمدينة-بودولسك-تعترض-طائرة-مسيرة-كانت-في-طريقها-إلى-موسكو-1085123030.html
أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T23:01+0000
2024-01-17T23:01+0000
2024-01-17T23:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".وأضاف البيان: "بحسب البيانات الأولية، لم تحدث أي أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام. يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240116/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-12-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-فورونيج-وبيلغورود-1085029397.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
أنظمة الدفاع الجوي بمدينة بودولسك تعترض طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو
23:01 GMT 17.01.2024 (تم التحديث: 23:25 GMT 17.01.2024)
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية بضاحية بودولسك أحبطت هجومًا بطائرة مسيرة كان يستهدف العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سوبيانين في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، تصدت قوات الدفاع الجوي في منطقة بودولسك الحضرية لهجوم بطائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو".
وأضاف البيان: "بحسب البيانات الأولية، لم تحدث أي أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام. يعمل متخصصو خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، بوقت سابق من العام الماضي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.