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https://sputnikarabic.ae/20240117/الجيش-الأمريكي-يعزز-الدفاعات-الجوية-لقواعده-في-حقول-النفط-والغاز-شرقي-سوريا-1085106050.html
الجيش الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا
عزز الجيش الأمريكي شبكة دفاعاته الجوية في محيط حقلي "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، عبر إضافة منطاد جوي للمراقبة فوق الأول، ونشر مضادات جوية في... 17.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-17T13:11+0000
2024-01-17T13:11+0000
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن القوات الأمريكية التي تتخذ من حقل "العمر" النفطي أكبر قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف المحافظة، قامت بإطلاق منطاد مراقبة مجهز بتقنيات مراقبة عالية الدقة لكشف التحركات في محيط القاعدة، إضافة إلى أجهزة تصوير في محيطها.وقالت مصادر مواكبة لمراسل "سبوتنيك"، أن المنطاد يغطي البلدات المحيطة بالقاعدة على مسافة 10 كلم، وهو مخصص للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت الجيش الأمريكي الذي يتمركز في الحقل لعشرات المرات خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للجيش الإسرائيلي في عدوانه على الفلسطينيين.أما في قاعدة حقل "كونيكو"، كانت القوات الأمريكية قد أطلقت منطادا جويا للمراقبة قبل أشهر، فقد قامت هذه المرة بنشر قواعد مضادات صواريخ (أرض جو) إلى جانب المضادات الأرضية الموجودة في محيط القاعدة.وتتعرض قواعد الجيش الأمريكي الموجودة في ريف دير الزور إلى هجمات متكررة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تبنت معظم الهجمات التي تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240117/أنباء-عن-انسحاب-الجيش-الأمريكي-سرا-من-إحدى-قواعده-في-سوريا-على-وقع-الضربات-المتكررة-1085083376.html
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العالم العربي
العالم العربي

الجيش الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا

13:11 GMT 17.01.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
© Sputnik . Attia Al-Attia
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عزز الجيش الأمريكي شبكة دفاعاته الجوية في محيط حقلي "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، عبر إضافة منطاد جوي للمراقبة فوق الأول، ونشر مضادات جوية في محيط قاعدة "كونيكو".
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن القوات الأمريكية التي تتخذ من حقل "العمر" النفطي أكبر قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف المحافظة، قامت بإطلاق منطاد مراقبة مجهز بتقنيات مراقبة عالية الدقة لكشف التحركات في محيط القاعدة، إضافة إلى أجهزة تصوير في محيطها.
وقالت مصادر مواكبة لمراسل "سبوتنيك"، أن المنطاد يغطي البلدات المحيطة بالقاعدة على مسافة 10 كلم، وهو مخصص للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت الجيش الأمريكي الذي يتمركز في الحقل لعشرات المرات خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للجيش الإسرائيلي في عدوانه على الفلسطينيين.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2024
أنباء عن انسحاب الجيش الأمريكي سرا من إحدى قواعده في سوريا على وقع الضربات المتكررة
08:45 GMT
أما في قاعدة حقل "كونيكو"، كانت القوات الأمريكية قد أطلقت منطادا جويا للمراقبة قبل أشهر، فقد قامت هذه المرة بنشر قواعد مضادات صواريخ (أرض جو) إلى جانب المضادات الأرضية الموجودة في محيط القاعدة.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن هذه التعزيزات جاءت كمحاولة لتعزيز القدرة على صد الهجمات المتكررة سواء عبر القصف الصاروخي أو الطائرات المسيرة التي حققت إصابات مباشرة في هجماتها على القاعدة، جراء الفشل الذريع الذي منيت به الدفاعات الموجودة حاليا.
وتتعرض قواعد الجيش الأمريكي الموجودة في ريف دير الزور إلى هجمات متكررة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تبنت معظم الهجمات التي تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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