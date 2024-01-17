https://sputnikarabic.ae/20240117/الجيش-الأمريكي-يعزز-الدفاعات-الجوية-لقواعده-في-حقول-النفط-والغاز-شرقي-سوريا-1085106050.html

الجيش الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يعزز الدفاعات الجوية لقواعده في حقول النفط والغاز شرقي سوريا

عزز الجيش الأمريكي شبكة دفاعاته الجوية في محيط حقلي "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، عبر إضافة منطاد جوي للمراقبة فوق الأول، ونشر مضادات جوية في... 17.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-17T13:11+0000

2024-01-17T13:11+0000

2024-01-17T13:11+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/05/1049771822_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cddff2f8a358745d17bff34a41cd9952.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن القوات الأمريكية التي تتخذ من حقل "العمر" النفطي أكبر قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف المحافظة، قامت بإطلاق منطاد مراقبة مجهز بتقنيات مراقبة عالية الدقة لكشف التحركات في محيط القاعدة، إضافة إلى أجهزة تصوير في محيطها.وقالت مصادر مواكبة لمراسل "سبوتنيك"، أن المنطاد يغطي البلدات المحيطة بالقاعدة على مسافة 10 كلم، وهو مخصص للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت الجيش الأمريكي الذي يتمركز في الحقل لعشرات المرات خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للجيش الإسرائيلي في عدوانه على الفلسطينيين.أما في قاعدة حقل "كونيكو"، كانت القوات الأمريكية قد أطلقت منطادا جويا للمراقبة قبل أشهر، فقد قامت هذه المرة بنشر قواعد مضادات صواريخ (أرض جو) إلى جانب المضادات الأرضية الموجودة في محيط القاعدة.وتتعرض قواعد الجيش الأمريكي الموجودة في ريف دير الزور إلى هجمات متكررة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تبنت معظم الهجمات التي تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240117/أنباء-عن-انسحاب-الجيش-الأمريكي-سرا-من-إحدى-قواعده-في-سوريا-على-وقع-الضربات-المتكررة-1085083376.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي